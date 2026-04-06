La pallavolo di Trani nella storia: doppia vittoria in Coppa Puglia per Adriatica e Lavinia Group

La pallavolo tranese scrive una pagina straordinaria della propria storia: Adriatica Trani (Serie D maschile) e Lavinia Group Volley Trani (Serie C femminile) conquistano entrambe la Coppa Puglia, al termine di due finali affrontate con determinazione, qualità e spirito di squadra.Un risultato che va oltre il campo e che assume un valore ancora più profondo considerando il momento particolare vissuto dalla società, costretta a disputare entrambe le finali lontano dalla propria città. Un rammarico evidente, ma che non ha fermato il percorso dei due gruppi, capaci di trasformare una difficoltà in ulteriore motivazione.La finale maschile si è disputata a Terlizzi, dove l'Adriatica Trani ha trovato un'accoglienza impeccabile. La società desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comune di Terlizzi per la disponibilità e l'ospitalità dimostrata, fondamentali per permettere lo svolgimento di un evento così importante.Parallelamente, la finale femminile ha visto la Lavinia Group Volley Trani imporsi sul campo di Oria, in un ambiente caldo e carico di energia. In una vera e propria bolgia, le bianco-blu sono state in grado di prendere subito in mano la gara, imponendo il proprio ritmo e conducendo il match fino alla vittoria con autorità.Dietro questi successi c'è il lavoro quotidiano di uno staff tecnico che merita una menzione speciale: Michele Maggialetti, Mauro Mazzola e Vito Piccigallo, protagonisti di un percorso costruito con competenza e dedizione. In particolare, va sottolineato l'impegno straordinario di Mauro, che seguendo entrambe le squadre ha compiuto un vero e proprio sforzo organizzativo per essere presente in entrambe le finali, nonostante le difficoltà logistiche.Grande soddisfazione anche da parte della società, che in un momento in cui è venuto meno il supporto della propria "casa", ha ritrovato nelle persone – atleti, staff e dirigenza – la propria vera forza. Un segnale importante di identità e appartenenza.La dirigenza continua a lavorare con impegno per garantire alle squadre le migliori condizioni possibili, nonostante una situazione complessa che richiede quotidianamente adattamento e determinazione.Questa doppia vittoria rappresenta un traguardo storico e un tassello fondamentale della stagione sportiva, frutto di anni di lavoro, crescita e costruzione di un progetto solido.Ora è il momento di godersi questo risultato, con uno sguardo già rivolto ai prossimi obiettivi: grazie alla vittoria della Serie C femminile, la Lavinia Group Volley Trani accederà alla Supercoppa del Sud, che sarà disputata in casa.Un nuovo capitolo da scrivere, con la stessa passione di sempre.