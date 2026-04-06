PHOTO
PHOTO
Volley

La pallavolo di Trani nella storia: doppia vittoria in Coppa Puglia per Adriatica e Lavinia Group

Questa doppia vittoria rappresenta un traguardo storico e un tassello fondamentale della stagione sportiva

Trani - lunedì 6 aprile 2026 12.02 Comunicato Stampa
La pallavolo tranese scrive una pagina straordinaria della propria storia: Adriatica Trani (Serie D maschile) e Lavinia Group Volley Trani (Serie C femminile) conquistano entrambe la Coppa Puglia, al termine di due finali affrontate con determinazione, qualità e spirito di squadra.

Un risultato che va oltre il campo e che assume un valore ancora più profondo considerando il momento particolare vissuto dalla società, costretta a disputare entrambe le finali lontano dalla propria città. Un rammarico evidente, ma che non ha fermato il percorso dei due gruppi, capaci di trasformare una difficoltà in ulteriore motivazione.

La finale maschile si è disputata a Terlizzi, dove l'Adriatica Trani ha trovato un'accoglienza impeccabile. La società desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comune di Terlizzi per la disponibilità e l'ospitalità dimostrata, fondamentali per permettere lo svolgimento di un evento così importante.

Parallelamente, la finale femminile ha visto la Lavinia Group Volley Trani imporsi sul campo di Oria, in un ambiente caldo e carico di energia. In una vera e propria bolgia, le bianco-blu sono state in grado di prendere subito in mano la gara, imponendo il proprio ritmo e conducendo il match fino alla vittoria con autorità.

Dietro questi successi c'è il lavoro quotidiano di uno staff tecnico che merita una menzione speciale: Michele Maggialetti, Mauro Mazzola e Vito Piccigallo, protagonisti di un percorso costruito con competenza e dedizione. In particolare, va sottolineato l'impegno straordinario di Mauro, che seguendo entrambe le squadre ha compiuto un vero e proprio sforzo organizzativo per essere presente in entrambe le finali, nonostante le difficoltà logistiche.

Grande soddisfazione anche da parte della società, che in un momento in cui è venuto meno il supporto della propria "casa", ha ritrovato nelle persone – atleti, staff e dirigenza – la propria vera forza. Un segnale importante di identità e appartenenza.

La dirigenza continua a lavorare con impegno per garantire alle squadre le migliori condizioni possibili, nonostante una situazione complessa che richiede quotidianamente adattamento e determinazione.

Questa doppia vittoria rappresenta un traguardo storico e un tassello fondamentale della stagione sportiva, frutto di anni di lavoro, crescita e costruzione di un progetto solido.

Ora è il momento di godersi questo risultato, con uno sguardo già rivolto ai prossimi obiettivi: grazie alla vittoria della Serie C femminile, la Lavinia Group Volley Trani accederà alla Supercoppa del Sud, che sarà disputata in casa.

Un nuovo capitolo da scrivere, con la stessa passione di sempre.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Lavinia Volley Trani
  • Adriatica Trani
Altri contenuti a tema
Adriatica Trani, vittoria di carattere a San Giovanni Rotondo Adriatica Trani, vittoria di carattere a San Giovanni Rotondo Successo chiave in vista del prossimo obiettivo stagionale: la finale di Coppa Puglia
Lavinia Group Volley Trani vince a Bari: successo al tie-break contro Primadonna Volley Lavinia Group Volley Trani vince a Bari: successo al tie-break contro Primadonna Volley Una vittoria che rappresenta un segnale importante anche in vista del prossimo impegno: la finale di Coppa Puglia
Adriatica Trani convincente a Bari: vittoria netta contro Amatori Volley Adriatica Trani convincente a Bari: vittoria netta contro Amatori Volley I tranesi consolidano la vetta
Lavinia Group Trani espugna Gioia del Colle: vittoria importante al termine di una vera battaglia sportiva Lavinia Group Trani espugna Gioia del Colle: vittoria importante al termine di una vera battaglia sportiva Con questa vittoria le tranesi consolidano il primato in classifica
Adriatica Trani in trasferta a Bari: sfida contro Amatori Volley Adriatica Trani in trasferta a Bari: sfida contro Amatori Volley Match da non sbagliare per i tranesi
Lavinia Group Volley Trani attesa a Gioia del Colle: sfida al vertice contro Yes Energia Volley Lavinia Group Volley Trani attesa a Gioia del Colle: sfida al vertice contro Yes Energia Volley Si prospetta un match dalle ricche emozioni, vista la posta in palio
Adriatica Trani supera Manfredonia: vittoria di squadra in un Tensostatico senza pubblico Adriatica Trani supera Manfredonia: vittoria di squadra in un Tensostatico senza pubblico Ennesimo successo convincente dei tranesi
Adriatica Trani in finale: superata ASD Falchi Ugento con autorità Adriatica Trani in finale: superata ASD Falchi Ugento con autorità Una vittoria netta, frutto di organizzazione, qualità tecnica e coesione
Incendio in un locale a Trani, si indaga sull’origine dolosa
6 aprile 2026 Incendio in un locale a Trani, si indaga sull’origine dolosa
Basket e inclusione a Ruvo di Puglia: ContestoLab protagonista al Pala Colombo
6 aprile 2026 Basket e inclusione a Ruvo di Puglia: ContestoLab protagonista al Pala Colombo
Pasqua e Pasquetta tra cultura e bellezza: aperture straordinarie a Trani
6 aprile 2026 Pasqua e Pasquetta tra cultura e bellezza: aperture straordinarie a Trani
Liste d’attesa sanitarie, recuperato il 95% del target: oltre 59mila prestazioni anticipate
6 aprile 2026 Liste d’attesa sanitarie, recuperato il 95% del target: oltre 59mila prestazioni anticipate
Consiglio comunale convocato per mercoledì 8 aprile
6 aprile 2026 Consiglio comunale convocato per mercoledì 8 aprile
Asl Bat, al “Bonomo” arriva la Risonanza Magnetica Whole Body: svolta nella diagnostica oncologica
6 aprile 2026 Asl Bat, al “Bonomo” arriva la Risonanza Magnetica Whole Body: svolta nella diagnostica oncologica
Pasqua di lunghe code sulla statale 16 bis per un incidente stradale
5 aprile 2026 Pasqua di lunghe code sulla statale 16 bis per un incidente stradale
Riflessioni e memorie di un giovane cristiano: la Santa Pasqua e i valori che porta con sè
5 aprile 2026 Riflessioni e memorie di un giovane cristiano: la Santa Pasqua e i valori che porta con sè
Suonano le campane a festa, è la Pasqua del Signore
5 aprile 2026 Suonano le campane a festa, è la Pasqua del Signore
Pasqua in Puglia, vince la tradizione: 7 famiglie su 10 festeggiano a casa
5 aprile 2026 Pasqua in Puglia, vince la tradizione: 7 famiglie su 10 festeggiano a casa
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.