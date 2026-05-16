Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
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Calcio

Il KVDO si aggiudica la prima edizione dell’Identity Cup: sconfitta la Soccer Trani ai calci di rigore

Tempi regolamentari conclusi sull’1-1, ma dagli undici metri hanno la meglio i belga

Trani - sabato 16 maggio 2026 21.46
La Soccer Trani esce sconfitta dalla 'Diaz Arena', nella prima edizione dell'Identity Cup: vince il Kv Diksmuide Oostende ai calci di rigore (4-3 D.C.R.). Nei tempi regolamentari il match si era concluso in parità, sull'1-1. Decisivi, dagli undici metri, gli errori di Stella, Colombo e Chiumarulo. I tranesi non hanno assolutamente sfigurato, nonostante le due categorie di differenza. Un'esperienza indimenticabile, a prescindere dal risultato.

CRONACA - Identity Cup, si scende in campo alla 'Diaz Arena': per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-5-2 con Amoruso tra i pali, in difesa spazio ad Antonacci, Stella e Cantalice. A centrocampo agiscono Prekducaj, Faliero e Turitto, mentre sulle corsie esterne ci sono Cassano e Rizzi. In attacco il tandem Manzari-Morra.

Al 3' i padroni di casa sfiorano il vantaggio, decisivo l'anticipo di Stella su Vandenschrick, pronto a spedire in rete da pochi passi. Tre minuti più tardi ripartenza pericolosa condotta da Morra, arriva alla conclusione Rizzi, mancino debole e facilmente bloccato da Vercruysse. Al 10' botta dalla distanza di Musayev, attento Amoruso. Al 13' ci prova su calcio piazzato Faliero, destro debole ed impreciso che termina fuori. Al 28' traiettoria potente e insidiosa di Vandenschrick, respinge prontamente Amoruso. Ne scaturisce un corner da cui il KVDO passa in vantaggio: schema ben eseguito che libera la conclusione di Beuckels, che sorprende tutti e porta avanti i suoi: 1-0. I belga hanno decisamente alzato i giri del motore, con i biancazzurri leggermente sofferenti. Al 45' ci prova Prekducaj dal limite, destro che sorvola lo specchio di porta. Termina la prima frazione.

Al 50' conclusione a giro di Faliero, presa sicura di Vercruysse. Al 59' Colombo viene atterrato in piena area di rigore, il direttore di gara assegna il penalty; impeccabile Manzari dagli undici metri, ed ecco l'1-1. I biancazzurri decisamente più in palla rispetto alla prima frazione. Al 75' prova il tiro a giro Colombo, traiettoria leggermente imprecisa. All'85 ancora protagonista il '10' della Soccer Trani, punizione facilmente bloccata dall'estremo difensore belga. Due minuti più tardi pericoloso Hoornaert, risponde presente Stella. All'85' Santens si divora clamorosamente la rete del nuovo vantaggio del KVDO. Tre minuti dopo ancora pericoloso il '9' belga, colpo di testa alto. Finiscono in parità i tempi regolamentari, si procederà con i calci di rigore: la sequenza dagli undici metri: Santens 🟢 Stella 🔴 Seys 🟢 Colombo 🔴 Hoornaert 🟢 Lucarelli 🟢 Musayev 🔴 Turitto 🟢 Pick 🔴 Chiumarulo 🔴 Termina così: KV Diksmuide Oostende 2-1 Soccer Trani (DCR).
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