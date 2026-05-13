Sipario sulla Promozione, Moscelli: “In Eccellenza daremo il massimo. Belgio?

Si è chiuso, domenica 10 maggio, il sipario sul campionato di: la Soccer Trani, sconfitta dalla bestia nera Virtus Palese, ha concluso a quota 85 punti in classifica, frutto di 27 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Ben 82 reti realizzate e solamente 20 subite. Un percorso mai in discussione, culminato con il salto di categoria in Eccellenza. A far da cornice, il trionfo in Coppa Italia Dilettanti, contro lo Squinzano.È stato un anno indimenticabile, che entrerà certamente negli annali del calcio tranese. Gli impegni di campionato sono oramai terminati, ma la Soccer Trani non ha assolutamente ancora chiuso i conti con questa stagione: sabato 16 maggio infatti, i biancazzurri di Luciano Pace voleranno in, dove saranno protagonisti nell'Identity Cup, in cui affronteranno il. Sarà un'esperienza indimenticabile per gli oltre cento cuori tranesi pronti a sbarcare al 'Batimont Solar Park' di Ostenda.Detto ciò, in città si rincorrono oramai da svariate settimane voci su quella che sarà la prossima Eccellenza. Nel corso di 'Super Mario Sport' - format di TeleSveva - è intervenuto mister Moscelli, commentando quanto fatto con più di un occhio rivolto al futuro. Ecco le sue dichiarazioni."È stata una stagione, ringrazio la società, la squadra, lo staff, i tifosi. Un anno indimenticabile e pieno di soddisfazioni. Credo sia stato fatto più di quanto che ci si aspettava inizialmente. Gli obiettivi erano chiari, main questa maniera non era semplice. Insarà una bella esperienza, scenderemo in campo per vincere. Nessuno di noi vuole perdere. È ildi una stagione dura ma soddisfacente."? Vogliamo fare una bella squadra, il mio obiettivo sarà il, cioè vincere. Dovremo attrezzarci e strutturarci al meglio. Abbiamo modo di programmare e pensare agli errori fatti.? Assieme alla società, siamo al lavoro perla prossima stagione. Ha ancora il fuoco dentro, vuole giocare ancora. Pensiamo possa essere uno deigiocatori che possono far parte del progetto futuro del Trani."? Deve decidere, o il progetto Soccer Trani o la. Nessun nostro giocatore potrà permettersi entrambi. Ho dato esito positivo alla società affinché rimanga, mi ha soddisfatto quest'anno, ma in Eccellenza gli impegni e le responsabilità saranno diversi. Trasferte più lunghe, ritiri, difficoltà maggiori. Sa benissimo cosa penso di lui, ma deve decidere se fare calcio e Kings League o solamente Trani. Per difendere il mio lavoro, pretendo il rispetto ed impegno massimo da tutti, oltre che da me stesso. I miei calciatori non faranno la, lo dico con serenità."