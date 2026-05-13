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Ammnistrative Trani | La Forza dei Fatti contro il Declino: Roberto Gargiuolo sfida il sistema delle poltrone
L’ex Presidente della STP e imprenditore di successo si candida con Fratelli d’Italia: “Basta amministratori in cerca di stipendio. Donerò il mio gettone di presenza ai bisognosi"
Trani - martedì 12 maggio 2026 22.39 Sponsorizzato
"Ho visto questa città distrutta in undici anni. Mentre realtà vicine come Polignano, Monopoli e Ostuni crescono e offrono lavoro ai giovani tutto l'anno, Trani vive di un turismo precario, limitato al weekend. Non possiamo più permetterlo: ai giovani dobbiamo dare cultura, cinema, teatri e opportunità reali, non solo discoteche." È un fiume in piena Roberto Gargiuolo, candidato al Consiglio Comunale per Fratelli d'Italia alle prossime amministrative del 24 e 25 maggio.
Il "Modello STP": Quando la competenza produce utili
Il nome di Gargiuolo è indissolubilmente legato alla stagione d'oro della STP Bari. In un panorama dove le aziende pubbliche spesso accumulano debiti, la sua gestione rappresenta un'eccezione straordinaria: "Ho preso l'azienda con un deficit di mezzo milione di euro e l'ho lasciata con 4,5 milioni di attivo. È il modello del buon padre di famiglia: se sai gestire, i risultati arrivano per l'azienda, per i dipendenti e per l'utenza." Sotto la sua presidenza, la STP ha vissuto una vera rivoluzione: l'acquisto della sede di proprietà a Trani (Via Barletta) per eliminare gli affitti passivi, l'acquisto di bus ecosostenibili e l'introduzione della bigliettazione digitale. "Siamo stati i primi a lanciare l'app per i biglietti, facilitando i giovani e contrastando l'evasione. Abbiamo dimostrato che la modernità paga."
La battaglia di libertà: "STP resti dei Tranesi"
Oggi Gargiuolo guida la protesta contro il rinnovo "last minute" del CdA dell'azienda: "La STP è sempre stata in mano a Bari. Io sono stato l'unico a portare la sede a Trani, un atto di orgoglio territoriale. Chiedo ufficialmente a Bottaro e Decaro di fermare le nomine del 27 e 28 aprile: è una questione di igiene democratica. Non si ipoteca il futuro dell'azienda a pochi giorni dal voto per sistemare equilibri politici precari."
Politica come servizio, non come stipendio
Il tono di Gargiuolo si fa duro quando parla della classe dirigente attuale: "Voglio in Consiglio comunale persone che abbiano un lavoro vero, non gente che aspira a una poltrona per lo stipendio. Io sono un imprenditore prestato alla politica: rinuncerò al mio gettone di presenza per donarlo a chi ha bisogno e per creare asili. Dobbiamo ridurre i compensi dei politici per finanziare i servizi sociali."
Villa Ascosa: L'eccellenza che spaventa la burocrazia
Esempio lampante della sua capacità imprenditoriale è Villa Ascosa, un gioiello internazionale che attira VIP e turismo di alta fascia a Trani. "Ne parlano tutti, è un'eccellenza mondiale, eppure l'amministrazione Bottaro, incredibile ma vero, ha fatto di tutto per ostacolarne l'apertura. Ma io sono duro e capace e Villa Ascosa oggi brilla nonostante i bastoni tra le ruote della burocrazia locale."
L'appello al voto: per Angelo Guariello Sindaco
Roberto Gargiuolo non ha dubbi sulla guida della coalizione: "Il Dott. Angelo Guariello è un candidato eccellente. Una persona onesta, che dedica la vita ai poveri e alle missioni in Africa. Con lui e con Fratelli d'Italia, Trani tornerà a vincere."
L'Ora del Riscatto: Trani deve rinascere
"La politica degli ultimi anni ha ridotto Trani a una città che sopravvive, mentre io voglio una città che domina," conclude Roberto Gargiuolo con lo sguardo rivolto alle sfide del 24 e 25 maggio. "Non cerco una poltrona per vivere, la mia storia imprenditoriale parla per me. Cerco il consenso dei tranesi per liberare la nostra città da un'amministrazione che ha scambiato il bene pubblico per un ufficio di collocamento privato." Il messaggio elettorale è un ultimatum al sistema di potere uscente: "Mentre loro firmano nomine dell'ultimo minuto, io firmo un impegno con i giovani: riportare il lavoro, la cultura e il prestigio che ci hanno scippato." Il voto per Gargiuolo non è solo una preferenza, è una scelta di campo: da una parte l'improvvisazione e la poltrona, dall'altra la competenza certificata e il coraggio di chi ha già vinto sfide impossibili: con forza e coerenza Roberto Gargiuolo c'è !!
👉 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗘𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼
Il "Modello STP": Quando la competenza produce utili
Il nome di Gargiuolo è indissolubilmente legato alla stagione d'oro della STP Bari. In un panorama dove le aziende pubbliche spesso accumulano debiti, la sua gestione rappresenta un'eccezione straordinaria: "Ho preso l'azienda con un deficit di mezzo milione di euro e l'ho lasciata con 4,5 milioni di attivo. È il modello del buon padre di famiglia: se sai gestire, i risultati arrivano per l'azienda, per i dipendenti e per l'utenza." Sotto la sua presidenza, la STP ha vissuto una vera rivoluzione: l'acquisto della sede di proprietà a Trani (Via Barletta) per eliminare gli affitti passivi, l'acquisto di bus ecosostenibili e l'introduzione della bigliettazione digitale. "Siamo stati i primi a lanciare l'app per i biglietti, facilitando i giovani e contrastando l'evasione. Abbiamo dimostrato che la modernità paga."
La battaglia di libertà: "STP resti dei Tranesi"
Oggi Gargiuolo guida la protesta contro il rinnovo "last minute" del CdA dell'azienda: "La STP è sempre stata in mano a Bari. Io sono stato l'unico a portare la sede a Trani, un atto di orgoglio territoriale. Chiedo ufficialmente a Bottaro e Decaro di fermare le nomine del 27 e 28 aprile: è una questione di igiene democratica. Non si ipoteca il futuro dell'azienda a pochi giorni dal voto per sistemare equilibri politici precari."
Politica come servizio, non come stipendio
Il tono di Gargiuolo si fa duro quando parla della classe dirigente attuale: "Voglio in Consiglio comunale persone che abbiano un lavoro vero, non gente che aspira a una poltrona per lo stipendio. Io sono un imprenditore prestato alla politica: rinuncerò al mio gettone di presenza per donarlo a chi ha bisogno e per creare asili. Dobbiamo ridurre i compensi dei politici per finanziare i servizi sociali."
Villa Ascosa: L'eccellenza che spaventa la burocrazia
Esempio lampante della sua capacità imprenditoriale è Villa Ascosa, un gioiello internazionale che attira VIP e turismo di alta fascia a Trani. "Ne parlano tutti, è un'eccellenza mondiale, eppure l'amministrazione Bottaro, incredibile ma vero, ha fatto di tutto per ostacolarne l'apertura. Ma io sono duro e capace e Villa Ascosa oggi brilla nonostante i bastoni tra le ruote della burocrazia locale."
L'appello al voto: per Angelo Guariello Sindaco
Roberto Gargiuolo non ha dubbi sulla guida della coalizione: "Il Dott. Angelo Guariello è un candidato eccellente. Una persona onesta, che dedica la vita ai poveri e alle missioni in Africa. Con lui e con Fratelli d'Italia, Trani tornerà a vincere."
L'Ora del Riscatto: Trani deve rinascere
"La politica degli ultimi anni ha ridotto Trani a una città che sopravvive, mentre io voglio una città che domina," conclude Roberto Gargiuolo con lo sguardo rivolto alle sfide del 24 e 25 maggio. "Non cerco una poltrona per vivere, la mia storia imprenditoriale parla per me. Cerco il consenso dei tranesi per liberare la nostra città da un'amministrazione che ha scambiato il bene pubblico per un ufficio di collocamento privato." Il messaggio elettorale è un ultimatum al sistema di potere uscente: "Mentre loro firmano nomine dell'ultimo minuto, io firmo un impegno con i giovani: riportare il lavoro, la cultura e il prestigio che ci hanno scippato." Il voto per Gargiuolo non è solo una preferenza, è una scelta di campo: da una parte l'improvvisazione e la poltrona, dall'altra la competenza certificata e il coraggio di chi ha già vinto sfide impossibili: con forza e coerenza Roberto Gargiuolo c'è !!
👉 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗘𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼
Elezioni Amministrative 2026
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