Il futuro di Trani riparte dai quartieri: Marco Galiano chiude il tour "Casa per Casa"

Le parole di Marco Galiano in vista dell'ultimo appuntamento: «Il nostro viaggio tra le strade e le storie della città giunge ad una tappa fondamentale. Dopo settimane di ascolto, confronto e condivisione, concluderemo il ciclo di incontri "Casa per Casa" in un luogo simbolo della città. Abbiamo scelto di stare tra la gente perché è dai quartieri che nasce la vera visione di una città moderna, inclusiva e sicura. In questi incontri ho raccolto istanze, speranze e progetti che diventeranno il cuore pulsante della nostra azione amministrativa. Non si tratta di una chiusura di calendario, ma è il punto di partenza per il governo che vogliamo costruire insieme».L'appuntamento è per il giorno 13 alle ore 18:30 presso il Parco De Gemmis. Si invita l'intera cittadinanza a partecipare.Contenuto elettorale sponsorizzato