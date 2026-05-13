prof.Giuseppe De Simone
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Amministrative Trani | Giuseppe De Simone: "Trani sott'acqua a ogni pioggia. Dov'è finita la fogna bianca?"

Dubbi sulla fattibilità politica e amministrativa dei dieci anni a guida Bottaro e Marinaro

Trani - mercoledì 13 maggio 2026 5.58 Sponsorizzato
I cittadini di Trani continuano a chiedersi: perché, a ogni pioggia, le vie cittadine e i sottopassi diventano inagibili e pericolosi? La risposta è semplice: manca la fogna bianca, la rete che raccoglie e smaltisce le acque meteoriche, evitando allagamenti e danni alla viabilità urbana. In qualità di Assessore all'Ambiente nel 2014, presentai alla Regione Puglia un'istanza per accedere ai fondi destinati alla realizzazione di infrastrutture per la raccolta delle acque meteoriche. La Regione accolse favorevolmente la richiesta, chiedendo la presentazione di un progetto di fattibilità per l'intero territorio privo di fogna bianca. Oggi, a distanza di oltre dieci anni, ci chiediamo: che fine ha fatto quel progetto?

Nel frattempo, il Comune ha continuato a subire le conseguenze della mancanza di una rete di smaltimento delle acque piovane, con zone della città, come Corso Don Luigi Sturzo e Pozzo Piano e Via Vecchia Trani Corato, che si allagano regolarmente. Nonostante il progetto presentato nel 2025 preveda la realizzazione di vasche per la raccolta delle acque meteoriche, i lavori concreti tardano a partire, lasciando i cittadini esposti a rischi reali. Sorprende inoltre che il Comune abbia richiesto un finanziamento di 1.750.000 euro per l'acquisto del Cinema Impero e del Supercinema, operazioni prive di progetti di fattibilità, con costi di ristrutturazione stimati in milioni di euro e senza una chiara destinazione d'uso futura, invece di configurare le spese necessarie alla realizzazione della fogna bianca tramite un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

A questo quadro si aggiunge un retaggio storico di criticità ambientali, con precedenti indagini e sequestri di depuratori nella zona (Trani e Molfetta) per scarichi inquinanti, che evidenziano come la gestione delle acque, sia piovane che reflue, sia stata trascurata per anni. I cittadini chiedono oggi azioni concrete e trasparenti: realizzare la rete di fogna bianca, completare le opere di raccolta delle acque meteoriche e garantire che le risorse pubbliche siano impiegate per la sicurezza e la vivibilità della città, prima che per investimenti immobiliari privi di pianificazione.
Prof. Giuseppe De Simone, candidato al Consiglio Comunale di Trani nella Lista di "Fratelli d'Italia" a sostegno di Angelo Guarriello Sindaco (CONTENUTO ELETTORALE SPONSORIZZATO)
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