Ammnistrative Trani 2026 | Il "Laboratorio PER" tra Civismo e Strategia Regionale. Galiano: «Unione nella Diversità»

La lista dei candidati Per Trani:

Amato Sabina Pasqua Befano Antonio Borrelli Antonietta detta Fragasso Carretta Olga Cornacchia Irene Cuocci Pasquale De Lucia Marcella Del Monte Filomena Di Leo Giovanni Di Lernia Anna Di Palo Donato Digregorio Michele Ferrante Giovanni Ferrante Paolo La Notte Antonio Leone Donata Lestingi Gyusy Lomazzo Ornella Mari Cataldo Patruno Maria Pignataro Anna Pisicchio Adriana Precchiazzi Nicla Ricci Barbara Rossoni Armando Semeraro Leonardo Antonio Sileo Pasquale Carlo Silvano Isabella Stingi Giacomo Domenico Toffoli Clarissa Ventura Viviana detta Pappolla Zecchillo Giuditta

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Si è svolto in un clima di grande fermento e partecipazione l'incontro pubblico di domenica 10 maggio presso il comitato elettorale di, dove la listaha ufficialmente presentato alla cittadinanza i propri candidati per le imminenti elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L'incontro ha visto alternarsi sul palco i protagonisti di un progetto politico che punta a saldare il legame tra l'amministrazione locale e i vertici della Regione Puglia. Accanto al candidato sindaco del centrosinistra, sono intervenuti l'Assessore regionale al Bilancioil Consigliere regionale capogruppo di "Per la Puglia",, insieme all'assessore uscentecoordinatrice della lista in uno con, e la presenza del Sindaco di TraniAd aprire gli interventi è stata, che ha rivendicato con orgoglio l'identità di un movimento capace di trasformare il consenso regionale in energia per la città. «La lista PER sta percorrendo una strada nuova, fresca e consapevole. Non siamo un'improvvisazione elettorale: la nostra proposta nasce dai risultati decisivi conseguiti alle regionali proprio qui a Trani, un successo che ha gettato basi solide fatte di contributi, idee e di una rete di persone che condividono un'iniziativa comune. Oggi presentiamo una lista schierata con lealtà al fianco di Marco Galiano, in una coalizione dove movimenti civici e partiti lavorano in sinergia. L'onore di ospitare il professor Sebastiano Leo conferma la qualità che vogliamo mettere in campo affinché Trani continui a essere un riferimento imprescindibile per tutta la provincia.»La dott.ssasollecitata ad individuare le priorità della prossima Amministrazione è stata chiara: "Se dovessi indicare la prima urgenza istituzionale da affrontare, direi senza dubbi la viabilità: risistemare le strade significa dare sicurezza vera a automobilisti e pedoni. Ma vogliamo farlo con criteri tecnici rigorosi, cercando soluzioni durature nel tempo. Parallelamente, continueremo a occuparci di fragilità e salute. Il mio obiettivo è creare momenti di formazione e informazione per i tecnici sanitari e per la cittadinanza, perché solo attraverso la conoscenza si può migliorare il benessere reale dei cittadini."L'Assessore regionaleha sottolineato come l'esperienza di Trani si inserisca in un mosaico politico molto più ampio, votato all'ascolto costante dei cittadini. «Voglio ringraziare Ruggiero Passero per l'instancabile lavoro che sta svolgendo in questa provincia e in consiglio regionale. La nostra non è una lista stagionale, ma una realtà strutturata in tutta la Puglia e presente in ogni competizione elettorale. Siamo convinti che il territorio abbia ancora un estremo bisogno di civismo. La condivisione e l'entusiasmo che vediamo qui oggi nascono da un percorso meditato: quando si lavora spinti dalla vitalità di amici che credono nel bene comune, il risultato non può che essere positivo. Il nostro contributo di qualità amministrativa continuerà a crescere, non solo a Trani ma in tutta la regione.»Il candidato sindacoha raccolto il testimone degli interventi regionali, offrendo una visione filosofica e politica della coalizione che lo sostiene. «A chi mi accusa di fare filosofia, rispondo che la diversità è un tratto costitutivo dell'essere umano e di ogni aggregazione sana. Noi abbiamo fatto un lavoro prezioso: invece di concentrarci sulle differenze, abbiamo trovato i punti di unione. Ho decine di motivazioni in comune con chi anima la lista PER. La loro storia politica, legata al grande radicamento territoriale dimostrato dai voti raccolti da Ruggiero Passero, garantisce quella capacità e organizzazione politica di cui una città ha sempre bisogno. Il Campo Largo non è solo una possibilità, è una necessità per il futuro di Trani, della Regione e del Paese intero.»Le conclusioni operative sono state affidate a, che ha tracciato le linee d'azione prioritarie per la futura consiliatura, puntando su segnali concreti per la vita quotidiana dei tranesi. «Stiamo seminando per il futuro. Quello di PER Trani è un percorso consapevole, nato sotto il segno della lista regionale e rafforzato dalla presenza di figure come l'assessore Cornacchia. »L'evento si è concluso con un forte appello alla partecipazione collettiva. Il messaggio uscito da via Mario Pagano è chiaro: la listasi candida a essere il "motore civico" della coalizione di centrosinistra, garantendo a Marco Galiano non solo i numeri, ma una visione amministrativa solida, esperta e profondamente connessa con le istituzioni regionali. La parola passa ora agli elettori, ma la "strada nuova" tracciata dai protagonisti di questo incontro sembra aver già trovato una direzione precisa: quella di una città più sicura, solidale e consapevole.