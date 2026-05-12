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Lista "Per Trani" presentazione. Foto Tonino Lacalamita
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Ammnistrative Trani 2026 | Il "Laboratorio PER" tra Civismo e Strategia Regionale. Galiano: «Unione nella Diversità»

Domenica 10 maggio la presentazione ufficiale della lista a sostegno di Marco Galiano: un ponte tra concretezza locale e visione regionale per la Trani del domani

Trani - martedì 12 maggio 2026 10.04 Sponsorizzato
Si è svolto in un clima di grande fermento e partecipazione l'incontro pubblico di domenica 10 maggio presso il comitato elettorale di via Mario Pagano 244, dove la lista "PER Trani" ha ufficialmente presentato alla cittadinanza i propri candidati per le imminenti elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L'incontro ha visto alternarsi sul palco i protagonisti di un progetto politico che punta a saldare il legame tra l'amministrazione locale e i vertici della Regione Puglia. Accanto al candidato sindaco del centrosinistra Marco Galiano, sono intervenuti l'Assessore regionale al Bilancio Sebastiano Leo, il Consigliere regionale capogruppo di "Per la Puglia", Ruggiero Passero, insieme all'assessore uscente Irene Cornacchia, coordinatrice della lista in uno con Antonio Befano, e la presenza del Sindaco di Trani Amedeo Bottaro.

Irene Cornacchia: "Una forza fresca nata dai risultati sul campo" -Ad aprire gli interventi è stata Irene Cornacchia, che ha rivendicato con orgoglio l'identità di un movimento capace di trasformare il consenso regionale in energia per la città. «La lista PER sta percorrendo una strada nuova, fresca e consapevole. Non siamo un'improvvisazione elettorale: la nostra proposta nasce dai risultati decisivi conseguiti alle regionali proprio qui a Trani, un successo che ha gettato basi solide fatte di contributi, idee e di una rete di persone che condividono un'iniziativa comune. Oggi presentiamo una lista schierata con lealtà al fianco di Marco Galiano, in una coalizione dove movimenti civici e partiti lavorano in sinergia. L'onore di ospitare il professor Sebastiano Leo conferma la qualità che vogliamo mettere in campo affinché Trani continui a essere un riferimento imprescindibile per tutta la provincia
La dott.ssa Irene Cornacchia sollecitata ad individuare le priorità della prossima Amministrazione è stata chiara: "Se dovessi indicare la prima urgenza istituzionale da affrontare, direi senza dubbi la viabilità: risistemare le strade significa dare sicurezza vera a automobilisti e pedoni. Ma vogliamo farlo con criteri tecnici rigorosi, cercando soluzioni durature nel tempo. Parallelamente, continueremo a occuparci di fragilità e salute. Il mio obiettivo è creare momenti di formazione e informazione per i tecnici sanitari e per la cittadinanza, perché solo attraverso la conoscenza si può migliorare il benessere reale dei cittadini."

Sebastiano Leo: "Il civismo strutturato come risposta ai territori" - L'Assessore regionale Sebastiano Leo ha sottolineato come l'esperienza di Trani si inserisca in un mosaico politico molto più ampio, votato all'ascolto costante dei cittadini. «Voglio ringraziare Ruggiero Passero per l'instancabile lavoro che sta svolgendo in questa provincia e in consiglio regionale. La nostra non è una lista stagionale, ma una realtà strutturata in tutta la Puglia e presente in ogni competizione elettorale. Siamo convinti che il territorio abbia ancora un estremo bisogno di civismo. La condivisione e l'entusiasmo che vediamo qui oggi nascono da un percorso meditato: quando si lavora spinti dalla vitalità di amici che credono nel bene comune, il risultato non può che essere positivo. Il nostro contributo di qualità amministrativa continuerà a crescere, non solo a Trani ma in tutta la regione

Marco Galiano: "Nella nostra diversità risiede la capacità di governare" - Il candidato sindaco Marco Galiano ha raccolto il testimone degli interventi regionali, offrendo una visione filosofica e politica della coalizione che lo sostiene. «A chi mi accusa di fare filosofia, rispondo che la diversità è un tratto costitutivo dell'essere umano e di ogni aggregazione sana. Noi abbiamo fatto un lavoro prezioso: invece di concentrarci sulle differenze, abbiamo trovato i punti di unione. Ho decine di motivazioni in comune con chi anima la lista PER. La loro storia politica, legata al grande radicamento territoriale dimostrato dai voti raccolti da Ruggiero Passero, garantisce quella capacità e organizzazione politica di cui una città ha sempre bisogno. Il Campo Largo non è solo una possibilità, è una necessità per il futuro di Trani, della Regione e del Paese intero

Ruggiero Passero: "Concretezza: dalle strade al benessere sociale" - Le conclusioni operative sono state affidate a Ruggiero Passero, che ha tracciato le linee d'azione prioritarie per la futura consiliatura, puntando su segnali concreti per la vita quotidiana dei tranesi. «Stiamo seminando per il futuro. Quello di PER Trani è un percorso consapevole, nato sotto il segno della lista regionale e rafforzato dalla presenza di figure come l'assessore Cornacchia. »

L'evento si è concluso con un forte appello alla partecipazione collettiva. Il messaggio uscito da via Mario Pagano è chiaro: la lista "PER Trani" si candida a essere il "motore civico" della coalizione di centrosinistra, garantendo a Marco Galiano non solo i numeri, ma una visione amministrativa solida, esperta e profondamente connessa con le istituzioni regionali. La parola passa ora agli elettori, ma la "strada nuova" tracciata dai protagonisti di questo incontro sembra aver già trovato una direzione precisa: quella di una città più sicura, solidale e consapevole.
  • La lista dei candidati Per Trani:
  1. Amato Sabina Pasqua
  2. Befano Antonio
  3. Borrelli Antonietta detta Fragasso
  4. Carretta Olga
  5. Cornacchia Irene
  6. Cuocci Pasquale
  7. De Lucia Marcella
  8. Del Monte Filomena
  9. Di Leo Giovanni
  10. Di Lernia Anna
  11. Di Palo Donato
  12. Digregorio Michele
  13. Ferrante Giovanni
  14. Ferrante Paolo
  15. La Notte Antonio
  16. Leone Donata
  17. Lestingi Gyusy
  18. Lomazzo Ornella
  19. Mari Cataldo
  20. Patruno Maria
  21. Pignataro Anna
  22. Pisicchio Adriana
  23. Precchiazzi Nicla
  24. Ricci Barbara
  25. Rossoni Armando
  26. Semeraro Leonardo Antonio
  27. Sileo Pasquale Carlo
  28. Silvano Isabella
  29. Stingi Giacomo Domenico
  30. Toffoli Clarissa
  31. Ventura Viviana detta Pappolla
  32. Zecchillo Giuditta
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