AMIU Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
AMIU Trani. Foto Tonino Lacalamita
Ambiente

AMIU Trani: regole e accessi al Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri

Necessario che i conferimenti siano conformi

Trani - giovedì 7 maggio 2026 6.15 Comunicato Stampa
AMIU S.p.A. ricorda alla cittadinanza che possono conferire presso il Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri solo le utenze domestiche o non domestiche rientranti nell'elenco TARI del Comune di Trani. Si sottolinea che ogni conferimento deve essere sempre conforme e coerente con quanto previsto dall'apposito regolamento comunale e dalla normativa di settore vigente in materia di rifiuti.

Si evidenzia che è possibile conferire solo dopo l'avvenuto svolgimento delle operazioni di controllo necessarie, proprio a partire dall'individuazione dell'utenza nell'elenco degli aventi diritto, e dalla verifica della tipologia di rifiuti. A titolo di esempio, si ricorda che è vietato conferire rifiuti della produzione (come scarti di lavorazioni artigianali, industriali). Si richiede a tutti gli utenti la massima disponibilità nei confronti del personale di AMIU S.p.A. e si sottolinea che la collaborazione dei cittadini è necessaria per garantire il buon funzionamento della struttura.

Il Centro Comunale di Raccolta è aperto di mattina tutti giorni dalle ore 8.00 alle 13.00 (compresi sabato e domenica) e di pomeriggio il martedì ed il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.20. Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800.665155 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00), scrivendo alla pagina Facebook e Instagram "AMIU Trani" o all'indirizzo info@amiutrani.it
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