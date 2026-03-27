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Attualità

Avviso AMIU S.p.A. Venerdì Santo

Invito alla cittadinanza per una collaborazione finalizzata al decoro urbano relativa al conferimento dei rifiuti

Trani - venerdì 27 marzo 2026 Comunicato Stampa
In occasione delle due Processioni del Venerdì Santo, previste venerdì 3 aprile 2026, AMIU S.p.A. e Comune di Trani richiedono agli utenti la massima collaborazione per garantire il decoro urbano. Pertanto giovedì 2 aprile si invitano le utenze domestiche e non domestiche presenti nelle vie interessate dal percorso della Processione di Penitenza in onore della Vergine Maria SS. Addolorata a conferire i rifiuti (frazione "carta" come da calendario) tassativamente tra le ore 20.00 e le ore 24.00 per consentire ad AMIU S.p.A. di procedere alla raccolta dei rifiuti a partire dalla mezzanotte e di terminare le attività prima del passaggio della Processione che prenderà il via alle ore 3.00 dalla Chiesa di Santa Teresa.

Di seguito il percorso della Processione notturna con inizio alle ore 3.00

via A. Prologo – Piazza C. Battisti – Piazza Dogali – via San Nicola – Piazza Mons. R.M. Addazi – Piazza Duomo – via Beltrani – Piazza Lambert – via M. Pagano – Piazza Indipendenza – via Andria – Largo G. Francia – via G. Francia – via Papa Giovanni XXIII - via Don N. Ragno – Corso R.M. Imbriani – via Giuliani – via delle Tufare – via Giuliani – Corso R. M. Imbriani – via Sant'Agostino – Piazza Gradenico – via Pedaggio Santa Chiara – Corso Regina Elena – Corso V. Emanuele – via Cavour – Corso R.M. Imbriani – via G. De Robertis – Corso V. Emanuele – via De Roggiero – via delle Crociate – via Cavour – Piazza Plebiscito – via Tiepolo – Piazza Tiepolo – via Statuti Marittimi – Piazza Plebiscito – via San Giorgio – via M. Pagano – Piazza Libertà – via Ognissanti

Venerdì 3 aprile 2026, in occasione della Processione che prenderà il via alle ore 19.30 dalla Basilica Cattedrale, si invitano tutte le utenze presenti nelle vie interessate dalla Processione ad esporre i contenitori e conferire i rifiuti al termine della Processione.

Di seguito il percorso della Processione con inizio alle ore 19.30.

Via Beltrani – Piazza Lambert – via M. Pagano - via Sant'Agostino – Corso Vittorio Emanuele – via Marsala – via M. Pagano – Piazza Libertà – via Ognissanti – via A. Prologo – Piazza C. Battisti – via San Nicola – Piazza Addazi – Piazza Duomo (Basilica Cattedrale).
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