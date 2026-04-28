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Amiu, oggi assemblea sindacale dei lavoratori: possibili disagi

A partire dalle ore 10

Trani - martedì 28 aprile 2026
La Rappresentanza Sindacale Unitaria di AMIU S.p.A. ha indetto un'assemblea sindacale dei lavoratori del comparto Igiene Ambientale martedì 28 aprile nelle ultime due ore del turno di lavoro.

AMIU S.p.A. comunica che potranno registrarsi disagi nell'esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento stradale, comprese le attività di conferimento e raccolta dei rifiuti presso il centro comunale di raccolta di via Finanzieri e le isole ecologiche mobili di via Andria e di via A. M. Di Francia (nei pressi dello stadio) martedì 28 aprile 2026 a partire dalle ore 10.00.

Si invita pertanto la cittadinanza alla massima collaborazione. Per ogni informazione è possibile contattare AMIU S.p.A. - Trani al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, scrivere all'indirizzo info@amiutrani.it o alla pagina AMIU Trani tramite Facebook e Instagram
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