Paolo Procacci va in pensione, premiato da Amiu per la sua professionalità

Consegnata una targa dall’Amministratore Unico Gaetano Nacci per l’impegno e il contributo dato all’immagine dell’azienda

Trani - mercoledì 31 dicembre 2025 10.32
Oggi, 31 dicembre, è l'ultimo giorno di lavoro per il Sig. Paolo Procacci, storico dipendente di Amiu, che dopo anni di servizio saluta i colleghi e la cittadinanza per godersi la meritata pensione.

Lo scorso 23 dicembre, in occasione di un momento celebrativo interno, l'Amministratore Unico di Amiu, Ing. Gaetano Nacci, ha consegnato a Procacci una targa di riconoscimento a nome dell'intera azienda, esprimendo profonda gratitudine per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso della sua carriera.

Figura stimata e apprezzata, Paolo Procacci ha saputo unire competenza tecnica, cortesia e senso civico, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'azienda sul territorio e consolidando il rapporto di fiducia con la cittadinanza.

"Con il suo esempio virtuoso - si legge nella motivazione - il Sig. Procacci ha lasciato un segno positivo e duraturo all'interno della nostra realtà aziendale".

A lui va il ringraziamento affettuoso di tutta la comunità Amiu.

Buona vita, Paolo.
