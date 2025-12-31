Attualità
Paolo Procacci va in pensione, premiato da Amiu per la sua professionalità
Consegnata una targa dall’Amministratore Unico Gaetano Nacci per l’impegno e il contributo dato all’immagine dell’azienda
Trani - mercoledì 31 dicembre 2025 10.32
Oggi, 31 dicembre, è l'ultimo giorno di lavoro per il Sig. Paolo Procacci, storico dipendente di Amiu, che dopo anni di servizio saluta i colleghi e la cittadinanza per godersi la meritata pensione.
Lo scorso 23 dicembre, in occasione di un momento celebrativo interno, l'Amministratore Unico di Amiu, Ing. Gaetano Nacci, ha consegnato a Procacci una targa di riconoscimento a nome dell'intera azienda, esprimendo profonda gratitudine per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso della sua carriera.
Figura stimata e apprezzata, Paolo Procacci ha saputo unire competenza tecnica, cortesia e senso civico, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'azienda sul territorio e consolidando il rapporto di fiducia con la cittadinanza.
"Con il suo esempio virtuoso - si legge nella motivazione - il Sig. Procacci ha lasciato un segno positivo e duraturo all'interno della nostra realtà aziendale".
A lui va il ringraziamento affettuoso di tutta la comunità Amiu.
Buona vita, Paolo.
Lo scorso 23 dicembre, in occasione di un momento celebrativo interno, l'Amministratore Unico di Amiu, Ing. Gaetano Nacci, ha consegnato a Procacci una targa di riconoscimento a nome dell'intera azienda, esprimendo profonda gratitudine per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso della sua carriera.
Figura stimata e apprezzata, Paolo Procacci ha saputo unire competenza tecnica, cortesia e senso civico, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'azienda sul territorio e consolidando il rapporto di fiducia con la cittadinanza.
"Con il suo esempio virtuoso - si legge nella motivazione - il Sig. Procacci ha lasciato un segno positivo e duraturo all'interno della nostra realtà aziendale".
A lui va il ringraziamento affettuoso di tutta la comunità Amiu.
Buona vita, Paolo.