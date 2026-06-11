Trani, al via il progetto OCABA contro il parcheggio selvaggio davanti agli scivoli

Ha preso il via questa mattina nelle principali vie cittadine il progetto sperimentale mirato a contrastare il parcheggio abusivo in corrispondenza delle rampe per persone con disabilità. Di seguito la nota stampa di Rosanna Nenna (Promotore OCABA - Osservatorio Comunale Abbattimento Barriere Architettoniche)​"Esprimo grande soddisfazione per la concretizzazione di questa iniziativa, promossa dall'OCABA in sinergia con l'Amministrazione Comunale – nelle figure del Sindaco, del Vicesindaco e dell'Assessore competente –, il Comandante della Polizia Municipale, l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, e con il supporto attivo di associazioni e uditori. ​L'installazione degli archetti parapedonali ai lati degli scivoli rappresenta un intervento di arredo urbano finalizzato alla sicurezza e alla tutela dei diritti L'iniziativa, avviata in fase sperimentale nelle principali arterie cittadine, è destinata a essere progressivamente estesa all'intero territorio comunale."Questa misura non solo impedisce fisicamente la sosta ai veicoli non autorizzati – una pratica che di fatto discrimina le persone con disabilità motorie limitandone la libertà di movimento –, ma incrementa anche la visibilità del passaggio pedonale." "​Se da un lato l'intervento si rende necessario come risposta d'emergenza all'inciviltà stradale, dall'altro assume un forte valore educativo sul tema della mobilità inclusiva. ​L'Osservatorio Comunale per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche prosegue il proprio lavoro in stretta collaborazione con gli uffici comunali, con l'auspicio che anche gli altri progetti in cantiere possano essere portati a compimento in tempi brevi. "