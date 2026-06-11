Attualità
Trani, al via il progetto OCABA contro il parcheggio selvaggio davanti agli scivoli
Installati nelle principali vie cittadine i primi archetti parapedonali per impedire la sosta abusiva davanti (t)
Trani - giovedì 11 giugno 2026 14.49
Ha preso il via questa mattina nelle principali vie cittadine il progetto sperimentale mirato a contrastare il parcheggio abusivo in corrispondenza delle rampe per persone con disabilità. Di seguito la nota stampa di Rosanna Nenna (Promotore OCABA - Osservatorio Comunale Abbattimento Barriere Architettoniche)
"Esprimo grande soddisfazione per la concretizzazione di questa iniziativa, promossa dall'OCABA in sinergia con l'Amministrazione Comunale – nelle figure del Sindaco, del Vicesindaco e dell'Assessore competente –, il Comandante della Polizia Municipale, l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, e con il supporto attivo di associazioni e uditori. L'installazione degli archetti parapedonali ai lati degli scivoli rappresenta un intervento di arredo urbano finalizzato alla sicurezza e alla tutela dei diritti L'iniziativa, avviata in fase sperimentale nelle principali arterie cittadine, è destinata a essere progressivamente estesa all'intero territorio comunale.
"Questa misura non solo impedisce fisicamente la sosta ai veicoli non autorizzati – una pratica che di fatto discrimina le persone con disabilità motorie limitandone la libertà di movimento –, ma incrementa anche la visibilità del passaggio pedonale." "Se da un lato l'intervento si rende necessario come risposta d'emergenza all'inciviltà stradale, dall'altro assume un forte valore educativo sul tema della mobilità inclusiva. L'Osservatorio Comunale per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche prosegue il proprio lavoro in stretta collaborazione con gli uffici comunali, con l'auspicio che anche gli altri progetti in cantiere possano essere portati a compimento in tempi brevi. "
"Esprimo grande soddisfazione per la concretizzazione di questa iniziativa, promossa dall'OCABA in sinergia con l'Amministrazione Comunale – nelle figure del Sindaco, del Vicesindaco e dell'Assessore competente –, il Comandante della Polizia Municipale, l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, e con il supporto attivo di associazioni e uditori. L'installazione degli archetti parapedonali ai lati degli scivoli rappresenta un intervento di arredo urbano finalizzato alla sicurezza e alla tutela dei diritti L'iniziativa, avviata in fase sperimentale nelle principali arterie cittadine, è destinata a essere progressivamente estesa all'intero territorio comunale.
"Questa misura non solo impedisce fisicamente la sosta ai veicoli non autorizzati – una pratica che di fatto discrimina le persone con disabilità motorie limitandone la libertà di movimento –, ma incrementa anche la visibilità del passaggio pedonale." "Se da un lato l'intervento si rende necessario come risposta d'emergenza all'inciviltà stradale, dall'altro assume un forte valore educativo sul tema della mobilità inclusiva. L'Osservatorio Comunale per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche prosegue il proprio lavoro in stretta collaborazione con gli uffici comunali, con l'auspicio che anche gli altri progetti in cantiere possano essere portati a compimento in tempi brevi. "