Parcheggio Stazione: PSI Trani chiede chiarezza sui costi

La sezione di Trani del Partito Socialista Italiano, nell'esprimere apprezzamento per l'imminente completamento e inaugurazione del parcheggio sotterraneo annesso alla stazione ferroviaria, un'opera attesa da anni e che rappresenta un tassello importante per la mobilità cittadina e per la valorizzazione di un nodo strategico del trasporto pubblico, ritiene, allo stesso tempo, doveroso sollevare alcune perplessità in merito alle tariffe recentemente approvate dalla Giunta comunale quale atto propedeutico all'affidamento in gara della gestione della struttura.Il confronto tra le tariffe previste per i parcheggi all'aperto (80 centesimi l'ora e 4 euro per l'intera giornata) e quelle stabilite per il parcheggio sotterraneo (2 euro l'ora e 15 euro giornalieri) evidenzia una sproporzione significativa, che rischia di scoraggiare l'utilizzo di un'infrastruttura pensata proprio per decongestionare l'area e favorire l'intermodalità.Pur comprendendo le differenze di costo legate alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di una struttura interrata, riteniamo legittimo chiedere all'Amministrazione comunale di chiarire i criteri adottati nella determinazione delle tariffe e di valutare se esse siano effettivamente sostenibili e coerenti con l'obiettivo di promuovere l'uso del parcheggio da parte di pendolari, viaggiatori e cittadini.Inoltre, appare opportuno un confronto con le tariffe applicate in altre città di dimensioni e caratteristiche analoghe, dove strutture simili presentano spesso costi più contenuti o sistemi tariffari più equilibrati.Nel ribadire la nostra vicinanza politica e culturale all'attuale maggioranza di centrosinistra che governa la città, auspichiamo che su questo tema possa aprirsi un confronto trasparente e costruttivo, nell'interesse della collettività e di una mobilità urbana più equa ed efficiente. Il segretario avv.