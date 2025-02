Parchimetri di Trani: ripristino imminente?

Basterebbe pronunciare la parola "parcheggio" per toccare con forza un tasto dolente che contraddistingue una città turistica qual è Trani. La problematica del trovare un parcheggio parrebbe, stando alle segnalazioni che pervengono da più cittadini, essersi unita alla problematica di trovare dove e anche come ottenere i ticket per la sosta. Stando alle segnalazioni tra i parchimetri fantasma rientrano uno dei due in ubicato in Piazza della Repubblica, lato Via Bovio e quello ubicato poco prima dell'incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e via Edoardo Fusco. Non mancherebbero tra l'altro, anche lungo il tratto del lungomare dei malfunzionamenti tra i quali la costante di non poter pagare con carta con l'utenza spesso in difficoltà."Dei due parchimetri della piazza ne funziona solo uno e quello che funziona è anche incompleto perchè non è possibile pagare con carta, sono necessarie per forza le monete" dichiarano alcuni passanti. La questione parrebbe essere però già sotto controllo, si tratterebbe infatti di malfunzionamenti della batteria, per quanto concerne i parchimetri spenti, e di danneggiamenti per quanto riguarda il sistema che permette il pagamento con carta.dichiara che provvederà alla risoluzione delle problematiche già nella giornata di domani, con tutti gli accorgimenti del caso così da far terminare un inefficienza capace di rendere tali colonnine un semplice abbellimento..