Trani cambia marcia: in 6 mesi incassati per la sosta gli stessi proventi di 7 anni precedenti

La gestione del servizio di sosta a pagamento a Trani, da mesi al centro di dibattiti e polemiche cittadine, sta producendo risultati economici inattesi e nettamente superiori alle aspettative. Il sindacoha comunicato con soddisfazione, tramite un post sui propri canali social, che nel solo primo semestre della nuova concessione sono stati incassati ben 175.000 euro dalla società concessionaria.Si tratta di una cifra che, secondo l'Amministrazione, non rappresenta solo un successo finanziario, ma una svolta nella gestione delle risorse pubbliche. Il dato più eclatante fornito dal primo cittadino è il seguente: "l'importo percepito in appena sei mesi è pari a quanto il Comune di Trani aveva complessivamente incassato per lo stesso servizio nell'arco di sette anni, dal 2018 al 2024. Un dato che conferma l'efficacia delle scelte adottate e l'attenzione dell'Amministrazione verso una mobilità più efficiente e sostenibile per la città," ha scritto il Sindaco Bottaro."Le risorse incassate non resteranno ferme nelle casse comunali. L'Amministrazione ha infatti già stabilito la destinazione dei 175.000 euro, vincolandoli al potenziamento del trasporto pubblico locale (TPL) e all'attivazione di nuovi servizi dedicati. Tra le prime iniziative finanziate, è previsto un servizio aggiuntivo di trasporto pubblico, ritenuto indispensabile in vista della prossima chiusura al traffico (pedoni inclusi) del passaggio a livello di via De Robertis, un intervento infrastrutturale che richiederà un'attenta pianificazione della mobilità urbana alternativa.Il notevole incremento degli introiti coincide con il subentro della nuova società perugina, la "S.I.S." (Segnaletica Industriale Stradale), che ha preso in carico l'effettiva gestione dei parcheggi in concessione, precedentemente di competenza della società municipalizzata Amet. Il risultato economico, dunque, non solo mette a tacere le critiche relative all'affidamento esterno del servizio, ma viene utilizzato dall'Amministrazione Bottaro per dimostrare che le nuove scelte gestionali hanno portato a un recupero di efficienza e un aumento significativo dei proventi destinati al bene pubblico.