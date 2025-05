Sosta a pagamento a Trani, ancora una settimana per l'avvio del servizio

5 maggio 2025: Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. • Viale Aldo Moro tratto compreso tra via Ciardi a via Tasselgardo, lato destro del senso di marcia in direzione via Malcangi; • Via delle Crociate tratto compreso tra via Calatafimi a via Tasselgardo, lato sinistro del senso di marcia; • Via Margherita di Borgogna tratto compreso tra via Aldo Moro a via Goffredo di Trani, lato sinistro del senso di marcia; • Corso Italia tratto compreso tra P.zza Dante a C.so Imbriani su entrambi i lati; • Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra c.so Imbriani a C.so Regina Elena su entrambi i lati;

Sono passati oltre venti giorni dalla firma del contratto che riguarda la sosta a pagamento , tra Ile la società umbra, da quel momento l'assegnazione diventava esecutiva e tutti gli attori avrebbero dovuto fare la loro parte avendo un unico scopo: quello di far partire il servizio il più celermente possibile, limitando i disagi per gli utenti, turisti in special modo.Così non è stato perchè l'si è mossa con ritardo, avrebbe dovuto rimuovere in pochi giorni i parchimetri ed i cartelli abbinati; lain attesa della attività dell' Amet, non si è preoccupata di avviare almeno il disegno della segnaletica stradale degli spazi; non si sa poi a chi sarebbe spettato apporre uno straccio di avviso per il servizio di parcheggio non attivo con lo scontato risultato di creare quei disagi che si sarebbero volentieri evitati.Automobilisti disperati in cerca di parchimetri attivi, abbonati al parcheggio Amet non sufficientemente informati, la scontata sosta selvaggia e non controllata, in maniera prioritaria, da quegli ausiliari del traffico che ieri erano in carico aded oggi sono stati presi in carico da uno studio legale per un ricorso avverso ad un licenziamento tecnico, così qualcuno l'ha definito, che gli avrebbe portati a svolgere lo stesso servizio per il nuovo gestore, grazie alla clausola sociale, ma con inquadramento di lavoro differente: il loro futuro ora è incerto.Intanto il servizio che sarebbe dovuto partire da lunedì 05 maggio è ancora fermo al palo, la situazione ad oggi è questa: i parchimetri della nuova societàsono stati installati, ma non sono operativi, nei pressi dei dispositivi ci ancora i cartelli vecchi dell' Amet; il ripasso delle strisce blù, che doveva essere la premessa, sarà completato entro il 09 maggio, così come recita l'ordinanza della Polizia Locale (25 del 29/04/2025), ma con la complicazione che non si potrà parcheggiare negli spazi interessati permanendo quindi il disagio degli utenti in un clima di confusione che ha avvantaggiato solo i parcheggiatori abusivi che in questo ultimo mese di aprile hanno fatto affari d'oro da Colonna a Piazza Castello, in una situazione dove se da un lato la(Atene)piange per i mancati incassi, l'(Sparta) non ride perchè questi disservizi vanno tutti a suo discapito, nonostante abbia fatto quello che si doveva fare: poteva farlo meglio? Nessuno è perfetto.