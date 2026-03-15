Attualità
AMET, la nota di Silvia Caputo: «Chiarezza necessaria per il bene dell’azienda»
L’ex Presidente ripercorre gli ultimi mesi di gestione: «Focus su PNRR e continuità operativa. Auspico che la società possa raggiungere i propri obiettivi».
Trani - domenica 15 marzo 2026 7.21
A seguito del dibattito scaturito sulla situazione gestionale di AMET S.p.A., la dott.ssa Silvia Caputo interviene con una nota ufficiale per precisare i passaggi tecnici e amministrativi che hanno caratterizzato la fase finale della sua presidenza. L'intervento mira a offrire una ricostruzione documentata dei fatti, con particolare riferimento alla gestione dei progetti PNRR e ai tentativi di convocazione dell'assemblea dei soci. La dott.ssa Caputo chiarisce inoltre la natura tecnica della proposta di cooptazione avanzata dal CdA, sottolineando come ogni azione sia stata intrapresa con l'unico obiettivo di garantire la stabilità operativa della società in una fase di transizione. Una testimonianza che pone l'accento sulla responsabilità gestionale e sulla tutela del patrimonio aziendale.tl@
- Di seguito il testo integrale della nota:
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