L’amministrazione cerca parcheggio: approvato un atto di indirizzo

L'atavica fame di parcheggi che si registra a Trani in particolare nella bella stagione, ma anche nei periodi delle festività comandate e, diciamolo, in tutti i fine settimana dell'anno, ha spinto l'amministrazione comunale a cercare…parcheggio.Infatti la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo affinchè il Dirigente dell'Area Urbanistica, Demanio e Ambiente predisponga gli atti conseguenziali finalizzati ad ottenere una "manifestazione d'interesse" per acquisire la disponibilità da parte di privati (proprietari o aventi la disponibilità ad altro titolo) di aree non utilizzate che presentino i requisiti idonei allo stazionamento, in via temporanea e straordinaria, di tutti i veicoli in genere (compresi camper), e che siano ubicate nelle immediate vicinanze della litoranea Trani-Bisceglie e nelle immediate vicinanze delle diverse zone di ingresso della città e del suo centro storico. La questione sarebbe limitata al solo periodo 15/06-31/12/2022, "per fronteggiare le problematiche legate all'attuale situazione di carenza di aree di parcheggio, in attesa di attrezzare apposite zone di sosta da individuarsi e di definire compiutamente il servizio della sosta".Nell'atto si evince infatti che è intendimento dell'amministrazione comunale "sperimentare (anche al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi per future decisioni amministrative) l'istituzione di aree di sosta anche a pagamento con o senza custodia, riservate ai veicoli in genere", in attesa "della realizzazione di adeguate strutture di sosta e parcheggio a servizio delle suddette zone come previsti dai vigenti di Pianificazione Urbanistica", e che dunque "allo stato, è in atto da parte dell'Ente uno studio finalizzato alla riorganizzazione di tutto il servizio della sosta nonché della gestione dei parcheggi".Nella ricerca dell'area disponibile viene sottolineata anche l'eventuale tariffazione oraria da parte dei privati "non superiore, ove a pagamento, ad euro 0,80 per ogni ora ed euro 3,00 per metà giornata, ed euro 10,00 per autobus e camper giornalieri", con fasce orarie di apertura e chiusura dalle ore 8 alle 01,00.Con questo provvedimento "si intende rappresentare una risposta puntuale ed inderogabile per un corretto ed ordinato espletamento delle attività turistiche sul territorio, senza ulteriore consumo del territorio e stravolgimenti dello stesso, anche in ragione del limitato periodo in cui le aree da destinare a parcheggi risultano necessarie".