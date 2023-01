Parcheggio piazza XX settembre: verso il progetto definitivo di rigenerazione urbana

Parcheggio interrato di piazza XX settembre: stringono i tempi per procedere all'elaborazione del progetto definitivo (con l'aggiornamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica) che consentirà la pubblicazione del bando di gara dei lavori di riqualificazione per renderlo fruibile.Come si ricorderà, per quella struttura mai utilizzata (la "storia" è ormai nota, e comincia nei primi anni '90 con un progetto approvato dall'allora Commissione Prefettizia) il Comune di Trani ha partecipato alla richiesta contributi per "Rigenerazione Urbana", relativamente all'annualità 2021 risultando beneficiario di importo complessivo di € 1.200.000,00.L'attuazione degli interventi previsti del Pnrr prevede tempi precisi come da target di livello europeo (entro marzo 2026), e dunque "attesa la necessità di rispettare l'iter procedurale e le rispettive scadenze – si legge nella determina del dirigente dell'area Lavori pubblici - occorre procedere con estrema urgenza" all'aggiornamento dello studio di fattibilità tecnica e all'elaborazione del progetto definitivo. Già nell'ottobre scorso era stata indetta una gara per l'affidamento di questo incarico, mediante procedura negoziata su piattaforma elettronica Mepa, ma nei termini prescritti per la presentazione delle offerte non era pervenuta alcuna offerta.Così nel dicembre scorso è stata indetta una nuova gara per l'affidamento dell'incarico, dell'importo base di € 55.040,29, e il nei termini prescritti per la presentazione delle offerte è pervenuta una sola istanza di partecipazione; dopo l'immediata la nomina della Commissione Giudicatrice per l'affidamento degli incarichi è però intervenuta la rinuncia di uno dei componenti. Nei giorni scorsi è stata effettuata la sostituzione, e la commissione dovrà al più presto verificare l'aggiudicazione e procedere poi nell'iter previsto.