Ragazzi tedeschi della “Justin-Wagner Schule” a Trani per il programma Erasmus Plus

La scuola "Rocca Bovio Palumbo" conferma ancora una volta la sua specifica vocazione all'internazionalità con una nuova mobilità, questa volta in veste di scuola ospitante: dopo la visita dei nostri alunni a Rossdorf, in Germania, lo scorso mese di dicembre (che seguiva le precedenti mobilità già attuate in Finlandia e in Grecia), e prima della imminente mobilità dei nostri ragazzi in Lettonia, che avverrà nei primi giorni del prossimo mese di maggio, i ragazzi e i docenti tedeschi della "Justin-Wagner Schule" hanno restituito la visita venendo nella nostra bellissima Trani per una settimana, nei giorni tra il 22 e il 29 aprile. I ragazzi, accolti dal Dirigente Scolastico prof. Giovanni Cassanelli che, in onore degli ospiti, ha tenuto il discorso di saluto in tedesco (con auto-traduzione in italiano), hanno poi avuto modo di vivere queste intense giornate ospiti dei compagni italiani e delle rispettive famiglie, con un significativo valore aggiunto in termini di scambio culturale e arricchimento reciproco. Non a caso il Dirigente ha specificato più volte come l'obiettivo principale, tra i tanti che simili operazioni si pongono, sia quello di costruire la cultura della pace, fatto ancor più significativo nel momento in cui tale valore è così evidentemente violato a causa delle terribili guerre che in questi mesi e anni si stanno combattendo. I ragazzi, nel corso di una settimana caratterizzata da un programma di attività intensissimo, hanno potuto lavorare insieme a un progetto di cittadinanza attiva volto a confrontare i sistemi scolastici e gli aspetti pratici della vita scolastica nei due Paesi e a elaborare piani di miglioramento che sono stati poi presentati al DS Cassanelli e a Lucia De Maria, Assessora all'Istruzione del Comune di Trani. Accanto a ciò, hanno realizzato numerose altre attività, partecipando alle giornate FAI alla scoperta delle bellezze di Trani guidati dai nostri "apprendisti ciceroni", assistendo al concerto del coro della "Rocca Bovio Palumbo" conclusosi con il canto collettivo dell'Inno europeo in tedesco, realizzando manufatti, partecipando ad attività sportive e ricreative appositamente organizzate per loro e, naturalmente, visitando, insieme alle famiglie ospitanti, le bellezze della nostra Puglia (Alberobello, Valle d'Itria, Monopoli, ecc.). Al momento del saluto, i compagni italiani hanno donato agli amici tedeschi un portachiavi, stampato con la stampante 3D che la scuola ha in dotazione e che gli alunni stanno imparando ad usare, recante il logo RBP della "Rocca Bovio Palumbo". Commoventi, al momento del congedo, gli abbracci di queste ragazze e questi ragazzi che per certo manterranno viva la loro amicizia e che per questo saranno sempre, d'ora in poi, costruttori di pace nel mondo nel segno di questa bellissima esperienza Erasmus Plus.