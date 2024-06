Chimica e sostenibilità: la classe 2^ B della Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII vince il Premio Federchimica 2024

Un anno carico di soddisfazioni per le alunne e gli alunni della classe 2^ B della Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII -3^ Circolo G. D'Annunzio, che hanno dimostrato come la chimica possa diventare un'alleata per la sostenibilità ambientale.Sotto la guida delle docenti Carpentieri Barbara, Verrigni Grazia, Rosa Maria Annunziata Raffaella, i bambini sono stati i protagonisti di un progetto che li annovera tra i vincitori del Premio Federchimica 2024 per la sezione Scuola Primaria.Il percorso, altamente inclusivo, ha saputo coinvolgere attivamente tutti gli alunni, particolarmente i piu' fragili. Questo approccio ha promosso la collaborazione ed ha dimostrando che la sostenibilità può essere un obiettivo condiviso e accessibile per tutti, sottolineando come risorse naturali locali possano essere utilizzate in modo innovativo per ridurre l'impatto ambientale.Il successo della classe 2^ B è un esempio di come il 3^ Circolo si adoperi per arricchire e diversificare l'offerta formativa dei propri alunni, con scelte mirate e consapevoli.Appuntamento al 25 ottobre per la cerimonia di premiazione a Genova.