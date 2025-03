Le Nuove Maschere di Trani tra tradizione e creatività: una classe della Primaria del Comprensivo “RBPD” tra i vincitori

Domenica 2 marzo si è svolta la tanto attesa premiazione del contest creativo rivolto agli alunni delle scuole primarie di Trani a conclusione della rassegna BaraccaCheStoria! – Burattini in festa. L'iniziativa ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi bambini, impegnati nella realizzazione di nuove maschere che rappresentano la città, affiancandosi alla storica Moscatina.La premiazione è avvenuta presso il Pala Assi di Trani alla presenza del vice sindaco Fabrizio Ferrante con l'organizzazione di Enzo Covelli.Tra i vincitori la classe 3^ B della Scuola Primaria "Papa Giovanni XXIII" dell'Istituto Comprensivo "Rocco Bovio Palumbo D'Annunzio", che ha ricevuto un meritatissimo riconoscimento per la creatività e l'originalità delle proposte presentate sotto la guida delle docenti Carpentieri Barbara, De Candia Valeria, di Gravina Maria Antonietta e Petracca Giulia.La classe è stata premiata con un buono da spendere in libri, un gesto significativo per incentivare la lettura e premiare l'impegno dei giovanissimi studenti.Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Rocco Bovio Palumbo D'Annunzio", prof. Giovanni Cassanelli, che ha sottolineato l'importanza di iniziative come questa per valorizzare il talento precoce dei bambini e stimolare la loro creatività in un contesto educativo inclusivo e dinamico.Il contest ha costituito una bella occasione per approfondire la conoscenza della propria città con le sue tipicità e i prodotti di eccellenza conosciuti in tutto il mondo.La premiazione ha rappresentato un momento di grande emozione e soddisfazione per tutti i partecipanti, dimostrando ancora una volta quanto sia importante valorizzare la fantasia e il talento dei bambini, legandoli alla tradizione e alla cultura della loro città.