Dal talento alla visione: il Vecchi e la Baldassarre accendono la Notte delle Stelle

il caffè filosofico;

il dramma filosofico;

la performance teatrale;

la narrazione poetica;

la musica dal vivo;

la multimedialità.

luogo di bellezza;

spazio di incontro;

laboratorio di innovazione;

comunità educante aperta al territorio.

LA NOTTE DELLE STELLE 2026

agli studenti, per l'impegno e la passione;

ai docenti, per la dedizione umana e professionale;

alle famiglie, per la fiducia;

allo Sporting Club, per l'ospitalità;

a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento.

LA NOTTE DELLE STELLE 2026

Si è svolta con straordinaria partecipazionel'evento condiviso tra il, ospitato presso lodi Trani. Una serata intensa, luminosa e profondamente significativa, che ha celebrato il talento degli studenti, la bellezza della comunità educante e la continuità progettuale tra i due istituti. Le immagini della serata restituiscono l'essenza dell'evento: ragazzi sorridenti, gruppi uniti, docenti e famiglie insieme, un palco che diventa spazio di crescita e di riconoscimento, un'intera comunità che si stringe attorno ai suoi giovani.ha rappresentato un momento di continuità formativa tra la Scuola secondaria di primo grado e il Liceo, confermando la volontà dei due istituti di costruire percorsi condivisi, coerenti e innovativi. La collaborazione tra le due scuole ha dato vita a un evento che non è solo celebrazione, ma progettualità educativa concreta, capace di valorizzare competenze, passioni e vocazioni. Durante la serata sono state premiate le eccellenze sportive, scientifiche, artistiche e letterarie degli studenti dei due istituti. La premiazione è stata anche un modo per riconoscere il contributo che gli studenti offrono alla vita culturale e sociale del territorio, portando il nome delle scuole di Trani in contesti di prestigio.Il cuore della serata è stato lo spettacolo, esito del modulo Civic Lab del Piano Estate 2025/26, che ha inaugurato un nuovo format educativo e scenico: il, una pratica pedagogica e artistica che unisce:Gli studenti hanno trasformato concetti complessi — tempo, divenire, identità, infinito — in azioni sceniche, dialoghi, cori poetici, ologrammi e momenti di intensa partecipazione emotiva. Lo spettacolo ha mostrato come la filosofia possa diventare esperienza incarnata, capace di coinvolgere, interrogare e far crescere.ha messo in evidenza la creatività studentesca in tutte le sue forme: musica, teatro, danza, poesia, ricerca scientifica, sport. Ogni studente ha trovato il proprio spazio, contribuendo alla costruzione di un evento corale e inclusivo. La partecipazione attiva dei ragazzi — sul palco, nella regia, nella musica, nella gestione tecnica — ha reso la serata un esempio concreto di scuola partecipata, in cui ciascuno è protagonista del proprio percorso. Le immagini della serata raccontano una scuola che sa essere:ha confermato che educare significa accendere possibilità, costruire legami, generare futuro. La Dirigente Scolastica dei due Istituti, la professoressaesprime un sentito ringraziamento:non è solo un appuntamento annuale, ma un segno di ciò che la scuola può essere quando talento, cura e visione si incontrano.