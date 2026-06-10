Attualità
Dal talento alla visione: il Vecchi e la Baldassarre accendono la Notte delle Stelle
Una serata che ha valorizzato passioni, competenze e percorsi condivisi tra i due istituti
Trani - mercoledì 10 giugno 2026 7.46
Si è svolta con straordinaria partecipazione La Notte Delle Stelle 2026, l'evento condiviso tra il Liceo Scientifico Vecchi E Scuola Media Baldassarre, ospitato presso lo Sporting Club di Trani. Una serata intensa, luminosa e profondamente significativa, che ha celebrato il talento degli studenti, la bellezza della comunità educante e la continuità progettuale tra i due istituti. Le immagini della serata restituiscono l'essenza dell'evento: ragazzi sorridenti, gruppi uniti, docenti e famiglie insieme, un palco che diventa spazio di crescita e di riconoscimento, un'intera comunità che si stringe attorno ai suoi giovani.
La Notte Delle Stelle 2026 ha rappresentato un momento di continuità formativa tra la Scuola secondaria di primo grado e il Liceo, confermando la volontà dei due istituti di costruire percorsi condivisi, coerenti e innovativi. La collaborazione tra le due scuole ha dato vita a un evento che non è solo celebrazione, ma progettualità educativa concreta, capace di valorizzare competenze, passioni e vocazioni. Durante la serata sono state premiate le eccellenze sportive, scientifiche, artistiche e letterarie degli studenti dei due istituti. La premiazione è stata anche un modo per riconoscere il contributo che gli studenti offrono alla vita culturale e sociale del territorio, portando il nome delle scuole di Trani in contesti di prestigio.
Il cuore della serata è stato lo spettacolo ETERNITÀ, esito del modulo Civic Lab del Piano Estate 2025/26, che ha inaugurato un nuovo format educativo e scenico: il PHILO-DRAMA, una pratica pedagogica e artistica che unisce:
LA NOTTE DELLE STELLE 2026 ha confermato che educare significa accendere possibilità, costruire legami, generare futuro. La Dirigente Scolastica dei due Istituti, la professoressa ANGELA TANNOIA, esprime un sentito ringraziamento:
LA NOTTE DELLE STELLE 2026 non è solo un appuntamento annuale, ma un segno di ciò che la scuola può essere quando talento, cura e visione si incontrano.
La Notte Delle Stelle 2026 ha rappresentato un momento di continuità formativa tra la Scuola secondaria di primo grado e il Liceo, confermando la volontà dei due istituti di costruire percorsi condivisi, coerenti e innovativi. La collaborazione tra le due scuole ha dato vita a un evento che non è solo celebrazione, ma progettualità educativa concreta, capace di valorizzare competenze, passioni e vocazioni. Durante la serata sono state premiate le eccellenze sportive, scientifiche, artistiche e letterarie degli studenti dei due istituti. La premiazione è stata anche un modo per riconoscere il contributo che gli studenti offrono alla vita culturale e sociale del territorio, portando il nome delle scuole di Trani in contesti di prestigio.
Il cuore della serata è stato lo spettacolo ETERNITÀ, esito del modulo Civic Lab del Piano Estate 2025/26, che ha inaugurato un nuovo format educativo e scenico: il PHILO-DRAMA, una pratica pedagogica e artistica che unisce:
- il caffè filosofico;
- il dramma filosofico;
- la performance teatrale;
- la narrazione poetica;
- la musica dal vivo;
- la multimedialità.
- luogo di bellezza;
- spazio di incontro;
- laboratorio di innovazione;
- comunità educante aperta al territorio.
LA NOTTE DELLE STELLE 2026 ha confermato che educare significa accendere possibilità, costruire legami, generare futuro. La Dirigente Scolastica dei due Istituti, la professoressa ANGELA TANNOIA, esprime un sentito ringraziamento:
- agli studenti, per l'impegno e la passione;
- ai docenti, per la dedizione umana e professionale;
- alle famiglie, per la fiducia;
- allo Sporting Club, per l'ospitalità;
- a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento.
LA NOTTE DELLE STELLE 2026 non è solo un appuntamento annuale, ma un segno di ciò che la scuola può essere quando talento, cura e visione si incontrano.