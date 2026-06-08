Trionfo Nazionale per il Campus Innovazione: Trani diventa Capitale dell’Avanguardia Didattica

C'è un'Italia che non aspetta il futuro, ma lo progetta, lo modella e lo insegna. Si è concluso ieri, domenica 7 giugno, presso la splendida cornice dell'Hotel Salsello di Bisceglie, il prestigioso evento formativo Scuola Futura "Campus Innovazione: Robotica, IA e Nuovi Linguaggi Didattici". L'evento residenziale di formazione nazionale ha registrato un successo senza precedenti, sancendo la definitiva consacrazione dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" di Trani quale punto di riferimento nel panorama nazionale della formazione alla transizione digitale.Riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) come Polo Formativo Nazionale per il triennio 2024-2026, l'Istituto Comprensivo tranese ha saputo orchestrare una tre giorni di altissimo valore scientifico e pedagogico, guadagnando il plauso entusiastico dei 250 professionisti della scuola – tra Dirigenti Scolastici, docenti e DSGA – giunti appositamente da ogni regione d'Italia per questa memorabile esperienza di immersione formativa.La giornata conclusiva ha vissuto il suo momento apicale durante la sessione plenaria di restituzione. Le sale dell'Hotel Salsello si sono trasformate in un eccezionale teatro dell'intelligenza collettiva. Ciascuno dei gruppi di formazione legati ai 9 percorsi specialistici ha presentato la sintesi finale dei propri lavori, traducendo le fatiche, la concentrazione e le scoperte dei giorni precedenti in unità didattiche integrate, immediatamente spendibili e scalabili all'interno delle comunità scolastiche di provenienza.Dalla robotica industriale ed educativa fino alle applicazioni etiche dell'Intelligenza Artificiale, la qualità dei project work presentati ha impressionato per rigore scientifico e applicabilità. I docenti hanno illustrato percorsi curatissimi in cui l'IA smette di essere un'astrazione tecnologica e diventa un formidabile alleato per la personalizzazione dell'apprendimento, l'inclusione e la didattica attiva delle scienze, dell'educazione civica e dei percorsi multidisciplinari.Realtà Virtuale e Immersiva hanno letteralmente conquistato la platea: la presentazione di ambienti di apprendimento a 360 gradi, lo sviluppo di soft skill mediante mondi virtuali e la strutturazione di palinsesti di podcast scolastici hanno dimostrato come la tecnologia, se guidata da una solida postura pedagogica, possa amplificare a dismisura l'efficacia dell'azione educativa quotidiana.Il coro di apprezzamenti giunto unanime dai corsisti provenienti da ogni angolo della penisola ha evidenziato la doppia anima del successo di questo Campus: l'altissima caratura dei contenuti formativi e la perfezione geometrica della macchina organizzativa messa in campo dall'I.C. "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio". Gestire la logistica, l'accoglienza e la formazione residenziale di un contingente così numeroso ed eterogeneo ha richiesto una competenza manageriale d'eccellenza, pienamente incarnata dallo staff del Polo Formativo e dalla guida strategica del Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli.I corsisti friulani, piemontesi, lombardi, laziali, campani e siciliani, oltre a quelli pugliesi, hanno voluto sottolineare, nei loro calorosi saluti finali, non solo lo straordinario livello dei formatori e l'avanguardia delle strumentazioni fornite (dai visori VR di ultima generazione ai kit di robotica di precisione e bracci automatizzati), ma anche la squisita ospitalità e la cura di ogni singolo dettaglio, fattori che hanno favorito un clima di benessere e un'autentica, proficua condivisione professionale."Vedere duecentocinquanta professionisti confrontarsi, co-progettare e produrre soluzioni didattiche di tale spessore dimostra che il cambiamento della scuola non è un'utopia, ma un cammino concreto," ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, ideatore ed organizzatore dell'evento. "Il nostro Istituto è fiero di aver guidato questa straordinaria comunità educante nazionale, dimostrando che quando la competenza incontra la passione, l'istituzione scolastica diventa un formidabile motore di innovazione sociale e culturale".