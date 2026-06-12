Attualità
Trani | Aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027
Fino al 31 agosto 2026 sarà possibile accedere al portale telematico per iscrivere o rinnovare l’adesione
Trani - venerdì 12 giugno 2026 11.11 Comunicato Stampa
Sono aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027. Il servizio, rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie statali del territorio, anche per l'anno scolastico 2026/2027 sarà svolto dalla Ditta EP Spa. Da giovedì 11 giugno e fino a lunedì 31 agosto 2026 sarà possibile accedere al portale telematico per iscrivere o rinnovare l'adesione al servizio di refezione scolastica. La domanda di iscrizione e/o rinnovo è da intendersi obbligatoria per tutti in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi.
L'iscrizione o il rinnovo dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Genitori attraverso il seguente link: https://www1.itcloudweb.com/traniportalegen/ La nuova iscrizione e/o il rinnovo sono obbligatori sia per chi accede al servizio per la prima volta, sia per gli alunni già iscritti nell'anno scolastico precedente, al fine di aggiornare i dati anagrafici e le attestazioni ISEE.
Per beneficiare delle tariffe agevolate o delle esenzioni, gli utenti dovranno obbligatoriamente allegare le attestazioni ISEE in corso di validità con scadenza al 31 dicembre 2026. In assenza di ISEE valido inserito a sistema entro i termini, verrà applicata d'ufficio la tariffa massima prevista dal tariffario comunale. Per le famiglie in possesso della certificazione 104/92 esenti dal pagamento si richiede di allegare preferibilmente la copia del verbale omissis rilasciata dall'INPS (che non riporta il dettaglio clinico delle patologie), assicurandosi che siano ben visibili i dati anagrafici e l'articolo di legge assegnato. Si ricorda inoltre, che il rinnovo dell'iscrizione è subordinato alla regolarità dei pagamenti relativi all'anno scolastico precedente. Eventuali posizioni debitorie dovranno essere sanate prima dell'invio della nuova domanda, pena il rigetto della stessa.
La richiesta di Diete Sanitarie (Allergie/intolleranze/patologie) deve essere corredata da certificato medico aggiornato, rilasciato dal pediatra o da specialista, da allegare direttamente sul portale all'atto dell'iscrizione. Per richiedere Diete Etico/Religiose per motivi religiosi o culturali (es. menù senza carne, menù vegetariano), sarà sufficiente la compilazione della voce inserita nel modulo di iscrizione online.
L'accesso al portale di gestione e/o all'applicazione "Comunicapp" 2026/2027 non sarà contestuale all'inserimento dei dati in quanto sottoposto alle verifiche necessarie. Per ulteriore supporto saranno altresì disponibili i seguenti contatti utili (comunicapptrani@epspa.it e +39 378 30 92 694).
L'iscrizione o il rinnovo dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Genitori attraverso il seguente link: https://www1.itcloudweb.com/traniportalegen/ La nuova iscrizione e/o il rinnovo sono obbligatori sia per chi accede al servizio per la prima volta, sia per gli alunni già iscritti nell'anno scolastico precedente, al fine di aggiornare i dati anagrafici e le attestazioni ISEE.
Per beneficiare delle tariffe agevolate o delle esenzioni, gli utenti dovranno obbligatoriamente allegare le attestazioni ISEE in corso di validità con scadenza al 31 dicembre 2026. In assenza di ISEE valido inserito a sistema entro i termini, verrà applicata d'ufficio la tariffa massima prevista dal tariffario comunale. Per le famiglie in possesso della certificazione 104/92 esenti dal pagamento si richiede di allegare preferibilmente la copia del verbale omissis rilasciata dall'INPS (che non riporta il dettaglio clinico delle patologie), assicurandosi che siano ben visibili i dati anagrafici e l'articolo di legge assegnato. Si ricorda inoltre, che il rinnovo dell'iscrizione è subordinato alla regolarità dei pagamenti relativi all'anno scolastico precedente. Eventuali posizioni debitorie dovranno essere sanate prima dell'invio della nuova domanda, pena il rigetto della stessa.
La richiesta di Diete Sanitarie (Allergie/intolleranze/patologie) deve essere corredata da certificato medico aggiornato, rilasciato dal pediatra o da specialista, da allegare direttamente sul portale all'atto dell'iscrizione. Per richiedere Diete Etico/Religiose per motivi religiosi o culturali (es. menù senza carne, menù vegetariano), sarà sufficiente la compilazione della voce inserita nel modulo di iscrizione online.
L'accesso al portale di gestione e/o all'applicazione "Comunicapp" 2026/2027 non sarà contestuale all'inserimento dei dati in quanto sottoposto alle verifiche necessarie. Per ulteriore supporto saranno altresì disponibili i seguenti contatti utili (comunicapptrani@epspa.it e +39 378 30 92 694).