118
118
Politica

Lista Guarriello | Disastro Sanità a Trani: tra i buchi milionari della Regione e il diritto alla salute sotto attacco

Il comunicato stampa di Maria Grazia Cinquepalmi, Segretaria del Movimento “Angelo Guarriello”: «PTA smantellato e RSA fantasma»

Trani - lunedì 27 luglio 2026 14.25 Comunicato Stampa
Il Movimento "Angelo Guarriello" passa all'attacco frontale e accende i riflettori sul tema più scottante e doloroso per la comunità tranese: il collasso progressivo della sanità locale., è il il Segretario politico, l'Avv. Maria Grazia Cinquepalmi, che firma un atto d'accusa contro la gestione sanitaria regionale e comunale, destrutturando le promesse mai mantenute della riconversione post-chiusura del "San Nicola Pellegrino". L'analisi del Movimento "Guarriello" non fa sconti e collega con lucidità i dati contabili del disastro pugliese — certificati dai rilievi della Corte dei Conti — alla realtà quotidiana vissuta dai cittadini a Trani: liste d'attesa infinite, un PTA ridotto a scatola vuota, ambulanze del 118 prive di medici e una RSA pronta ma sbarrata.
  • Di seguito il comunicato stampa. Dalle inefficienze del PTA di Trani al rischio Autonomia Differenziata: come la riforma accentuerà il collasso della Sanità locale.

I rilievi della Corte dei Conti sulla Sanità pugliese – che certificano un disavanzo di 349 milioni di euro, spese fuori controllo e la totale assenza di programmazione – non sono un mero dato contabile. Per i cittadini di Trani rappresentano una realtà quotidiana fatta di tagli, servizi negati e diritti calpestati. Dalla chiusura dell'Ospedale "San Nicola Pellegrino", i cittadini tranesi attendono invano le compensazioni promesse. Il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) è oggi il simbolo di una riconversione andata male:

  • Il Protocollo d'Intesa tra Regione e Comune è rimasto sulla carta;
  • Il Laboratorio di Analisi è stato smantellato e ridotto a un banale punto prelievi;
  • La RSA, pronta e ristrutturata con soldi pubblici, non è mai partita per mancanza di fondi di gestione ed è usata impropriamente come contenitore di uffici e ambulatori;
  • Le visite domiciliari specialistiche per i non deambulanti sono azzerate, lasciando gli anziani e i fragili senza cardiologi, ortopedici o pneumologi se non a pagamento;
  • L'Emergenza 118 soffre di una cronica demedicalizzazione e carenza di organico, mentre le liste d'attesa sbarrano la strada alla prevenzione.

Se questo è lo scenario attuale sotto un sistema sanitario di impianto nazionale, cosa accadrà con l'entrata a regime dell'Autonomia Differenziata?
L'impatto dell'Autonomia Differenziata sul caso Trani.. L'applicazione dell'Autonomia Differenziata rischia di accentuare la crisi della sanità tranese e meridionale per quattro ragioni fondamentali:
1. Meno risorse per sbloccare le strutture ferme (come la RSA di Trani). Trani ha una RSA pronta ma chiusa perché "mancano le coperture finanziarie". Con l'Autonomia Differenziata, le Regioni più ricche del Nord tratteranno sul proprio territorio la gran parte del gettito fiscale, prosciugando il fondo di perequazione nazionale. Senza un'equa redistribuzione delle risorse, la Puglia si troverà con bilanci ancora più striminziti, trovare i fondi per attivare la RSA di Trani o per potenziare il PTA diventerà un miraggio.
2. La fuga dei medici e la fine delle visite domiciliari e del 118. L'autonomia consentirà alle Regioni più facoltose di offrire stipendi più alti e contratti integrativi molto più ricchi al personale sanitario. Il risultato? Un'emorragia di medici e infermieri verso il Nord. Se già oggi la ASL BT non trova specialisti per le visite a domicilio dei non deambulanti o per coprire le ambulanze del 118 H24, domani il territorio di Trani rimarrà letteralmente "desertificato" di camici bianchi.
3. Liste d'attesa e privatizzazione forzata. L'Autonomia Differenziata spaccherà l'Italia in 21 sistemi sanitari diversi. Nelle regioni del Sud con deficit di bilancio, le liste d'attesa si allungheranno ulteriormente e l'unica alternativa per il cittadino sarà il privato a pagamento. Chi non ha le disponibilità economiche sarà costretto a rinunciare alle cure. A Trani questo sta già accadendo, ma l'Autonomia istituzionalizzerà questa disuguaglianza: la salute non sarà più un diritto costituzionale, ma una questione di reddito e di residenza geografica.
4. La beffa del saldo negativo per la Regione. Per coprire i buchi e la spesa sanitaria in un regime differenziato, la Regione Puglia si vedrà costretta ad alzare al massimo le addizionali regionali IRPEF (cosa già prevista dal 2026) o a tagliare ulteriormente i servizi di prossimità. I tranesi pagheranno di più per avere sempre meno. Non possiamo permettere che la salute venga usata come variabile di bilancio né che la riforma dell'Autonomia Differenziata dia il colpo di grazia finale al nostro territorio. La Regione Puglia, la ASL BT e il Comune di Trani devono assumersi le proprie responsabilità dando immediata attuazione al Protocollo d'Intesa del 2016, sbloccando le risorse di gestione per aprire la RSA ai cittadini fragili; ripristinando la piena operatività del Laboratorio di Analisi; garantendo la presenza medica H24 sulle ambulanze del 118; attivando un piano straordinario per le visite domiciliari specialistiche per i non deambulanti. La sanità pubblica e universale è un diritto sancito dall'Articolo 32 della Costituzione. Ai cittadini di Trani sono dovuti rispetto, trasparenza e risposte immediate. Maria Grazia Cinquepalmi (segretario Movimento Guarriello)

  • Sanità
Altri contenuti a tema
Sanità in Puglia | Fratelli d'Italia ed Andrea Ferri attaccano sulle liste d'attesa e il "caso" assunzioni Sanità Sanità in Puglia | Fratelli d'Italia ed Andrea Ferri attaccano sulle liste d'attesa e il "caso" assunzioni Il consigliere regionale e i colleghi di partito denunciano: «Più di un pugliese su due rinuncia alla sanità pubblica o si rivolge al privato. Nel frattempo la Corte dei Conti conferma i nostri dubbi sulle stabilizzazioni elettorali».
Abbattimento liste d'attesa, anticipato il 51% delle prestazioni del 2026 Sanità Abbattimento liste d'attesa, anticipato il 51% delle prestazioni del 2026 Gli aggiornamenti e i nuovi dati diffusi dalla Regione Puglia
Abbattimento liste d'attesa, 200 mila persone richiamate Sanità Abbattimento liste d'attesa, 200 mila persone richiamate Sono oltre 50 mila i rifiuti. I dati aggiornati diffusi dalla Regione Puglia
Trasporto sanitario d’urgenza nella notte: la Croce Blu Trani accompagna un minore al Bambin Gesù di Roma Attualità Trasporto sanitario d’urgenza nella notte: la Croce Blu Trani accompagna un minore al Bambin Gesù di Roma Il delicato trasferimento è avvenuto tra Barletta e la capitale con personale specializzato a bordo
L'Assistenza che Abbraccia: Via Libera allo Storico Accordo ASL BT, ARGES e ANT per le Cure Palliative a Domicilio Trani: Istruzioni per l'uso L'Assistenza che Abbraccia: Via Libera allo Storico Accordo ASL BT, ARGES e ANT per le Cure Palliative a Domicilio Firmata l'attesa convenzione. Ecco la guida pratica per le famiglie su come attivare e fruire di questo fondamentale servizio
Ammnistrative Trani | Giuseppe De Simone: "Sanità pugliese al collasso e nuove tasse: ora i cittadini pagano il conto" Speciale Ammnistrative Trani | Giuseppe De Simone: "Sanità pugliese al collasso e nuove tasse: ora i cittadini pagano il conto" L'ex Assessore boccia il 'modello Puglia': "Bilanci in rosso nonostante l'aumento dei fondi nazionali. Decaro eviti consulenze a Emiliano e istituisca una Commissione d'Inchiesta"
118 Bat, Ferri (Fdi): “A Trani subito la Centrale operativa della Sesta Provincia, basta frammentazione” 118 Bat, Ferri (Fdi): “A Trani subito la Centrale operativa della Sesta Provincia, basta frammentazione” Sottoposta all'attenzione dell' assessore regionale Pentassuglia una proposta strategica
Trani, blitz della Polizia Locale: sequestrato pesce venduto abusivamente in Piazza Gradenico Cronaca Trani, blitz della Polizia Locale: sequestrato pesce venduto abusivamente in Piazza Gradenico Maxi sanzione da 5mila euro e controlli rafforzati sul territorio
Domani parte la rassegna "Cinema Fuori Museo ": tre grandi classici a Trani
27 luglio 2026 Domani parte la rassegna "Cinema Fuori Museo": tre grandi classici a Trani
Fisco locale, Trani accelera sulla tregua fiscale alla vigilia delle scadenze estive dell'Agenzia delle Entrate
27 luglio 2026 Fisco locale, Trani accelera sulla tregua fiscale alla vigilia delle scadenze estive dell'Agenzia delle Entrate
IREPORT | «Ferri arrugginiti e palizzate per una scala abusiva»: la denuncia del pericolo nella Baia del Gruccione
27 luglio 2026 IREPORT | «Ferri arrugginiti e palizzate per una scala abusiva»: la denuncia del pericolo nella Baia del Gruccione
Intervista a Luciano Pace | Soccer Trani, il bonus per gli universitari modello: «Lo studio vale quanto un gol»
27 luglio 2026 Intervista a Luciano Pace | Soccer Trani, il bonus per gli universitari modello: «Lo studio vale quanto un gol»
Concessioni balneari, Fiba-Confesercenti Puglia: «Prima di indire le gare va verificata la scarsità delle spiagge»
27 luglio 2026 Concessioni balneari, Fiba-Confesercenti Puglia: «Prima di indire le gare va verificata la scarsità delle spiagge»
Trani | Piano Emergenza Caldo 2026. Iniziative dell'Amministrazione Comunale: il 29 luglio in Piazza della Repubblica
27 luglio 2026 Trani | Piano Emergenza Caldo 2026. Iniziative dell'Amministrazione Comunale: il 29 luglio in Piazza della Repubblica
Scontro nella notte nel cuore di Trani: due feriti all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e corso Cavour
27 luglio 2026 Scontro nella notte nel cuore di Trani: due feriti all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e corso Cavour
Autonomia Differenziata | La mozione imbarazza il centrodestra tranese sosterrà il blocco delle preintese del Governo? Intanto Decaro avverte: "A rischio il diritto alla salute al Sud "
27 luglio 2026 Autonomia Differenziata | La mozione imbarazza il centrodestra tranese sosterrà il blocco delle preintese del Governo? Intanto Decaro avverte: "A rischio il diritto alla salute al Sud"
Screening gratuito della cervice uterina: la Regione Puglia invita le donne a non rimandare la prevenzione
27 luglio 2026 Screening gratuito della cervice uterina: la Regione Puglia invita le donne a non rimandare la prevenzione
Cabina di regia del Piano di Zona, l'Ambito cerca un rappresentante unitario del Terzo Settore
27 luglio 2026 Cabina di regia del Piano di Zona, l'Ambito cerca un rappresentante unitario del Terzo Settore
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.