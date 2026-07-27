Emergenza caldo
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Attualità

Trani | Piano Emergenza Caldo 2026. Iniziative dell'Amministrazione Comunale: il 29 luglio in Piazza della Repubblica

L'Assessorato al Benessere e alla Fragilità e l'Ufficio di Piano Trani-Bisceglie, promuovuono interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione degli effetti delle ondate di calore sulle fasce più vulnerabili

Trani - lunedì 27 luglio 2026 7.55 Comunicato Stampa
Mercoledì 29 luglio, dalle ore 18 alle ore 20, in Piazza della Repubblica, è calendarizzato un evento finalizzato all'informazione e alla prevenzione dei rischi connessi alle elevate temperature Si ricordano inoltre le principali attività previste nel piano d'emergenza caldo, attivato dallo scorso 25 giugno fino al prossimo 6 settembre:
  • monitoraggio di anziani ultra settantenni, persone non autosufficienti e cittadini in condizioni di particolare fragilità sociale o economica
  • contatti telefonici e visite domiciliari per verificare lo stato di salute e le necessità assistenziali dei soggetti più fragili
  • ove necessario, consegna di kit pasto e altri interventi di supporto domiciliare
  • monitorare dei nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali e delle persone prive di adeguata rete familiare
  • predisposizione di specifici interventi a favore delle persone senza fissa dimora
Ulteriori Servizi straordinari Attivi
È prevista, su richiesta e secondo le modalità organizzative stabilite dall'Ufficio di Piano, l'apertura straordinaria del Dormitorio "Mons. Pichierri", sito in Via Dalmazia 67, anche nelle ore mattutine, al fine di consentire l'utilizzo dei servizi igienici e delle docce da parte delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità
  • Contatti per segnalazioni: Numero Verde gratuito: 800 668215
  • Servizio di emergenza sociale: 389 8759367 (attivo anche tramite messaggistica istantanea)
Nelle giornate caratterizzate da rischio elevato di esposizione al calore, è fatto divieto di svolgere attività lavorative all'aperto nei settori maggiormente esposti nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali e nazionali vigenti, fatti salvi i servizi essenziali e le attività urgenti e indifferibili. tl@
  • Comune di Trani
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