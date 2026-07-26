Religioni
Trani festeggia Sant'Anna, stasera processione e spettacolo pirotecnico
Il programma delle celebrazioni, alle ore 19.30 il sacro corteo
Trani - domenica 26 luglio 2026
Entra nel vivo oggi la festa dedicata a Sant'Anna con la giornata centrale dei solenni festeggiamenti.
Fin dalle prime ore del mattino si susseguono le celebrazioni eucaristiche, che stanno richiamando numerosi fedeli.
L'appuntamento più atteso è in programma alle 19:30, quando il simulacro di Sant'Anna partirà per la Solenne Processione lungo le vie della città, accompagnato dal Gran Concerto Bandistico "P. Mascagni" di Trani.
Al termine del corteo religioso, i festeggiamenti si concluderanno sul Molo San Nicola con il tradizionale spettacolo pirotecnico, appuntamento conclusivo della giornata dedicata alla santa
Fin dalle prime ore del mattino si susseguono le celebrazioni eucaristiche, che stanno richiamando numerosi fedeli.
L'appuntamento più atteso è in programma alle 19:30, quando il simulacro di Sant'Anna partirà per la Solenne Processione lungo le vie della città, accompagnato dal Gran Concerto Bandistico "P. Mascagni" di Trani.
Al termine del corteo religioso, i festeggiamenti si concluderanno sul Molo San Nicola con il tradizionale spettacolo pirotecnico, appuntamento conclusivo della giornata dedicata alla santa