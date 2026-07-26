Sant'Anna
Sant'Anna
Religioni

Trani festeggia Sant'Anna, stasera processione e spettacolo pirotecnico

Il programma delle celebrazioni, alle ore 19.30 il sacro corteo

Trani - domenica 26 luglio 2026
Entra nel vivo oggi la festa dedicata a Sant'Anna con la giornata centrale dei solenni festeggiamenti.
Fin dalle prime ore del mattino si susseguono le celebrazioni eucaristiche, che stanno richiamando numerosi fedeli.
L'appuntamento più atteso è in programma alle 19:30, quando il simulacro di Sant'Anna partirà per la Solenne Processione lungo le vie della città, accompagnato dal Gran Concerto Bandistico "P. Mascagni" di Trani.
Al termine del corteo religioso, i festeggiamenti si concluderanno sul Molo San Nicola con il tradizionale spettacolo pirotecnico, appuntamento conclusivo della giornata dedicata alla santa
  • Religione
Altri contenuti a tema
“Sfumature di Santità”: a Trani la seconda serata di Azione Cattolica tra fede e cultura “Sfumature di Santità”: a Trani la seconda serata di Azione Cattolica tra fede e cultura Venerdì 24 presso la chiesa del Miracolo Eucaristico
A novant'anni dalla morte, il ricordo di Nicolino Di Meo: «Un esempio per i giovani» A novant'anni dalla morte, il ricordo di Nicolino Di Meo: «Un esempio per i giovani» Durante la celebrazione del 2 luglio, Mons. Sabino Lattanzio ha ripercorso la breve ma intensa vita del giovane tranese
Trani festeggia oggi Sant'Antonio di Padova Trani festeggia oggi Sant'Antonio di Padova In serata messa solenne e processione
Trani si prepara a celebrare San Nicola il Pellegrino: il programma Trani si prepara a celebrare San Nicola il Pellegrino: il programma Il 2 giugno la processione per le vie della città
«Un sogno che rinasce»: domani l'inaugurazione del centro parrocchiale rinnovato di Santa Maria delle Grazie «Un sogno che rinasce»: domani l'inaugurazione del centro parrocchiale rinnovato di Santa Maria delle Grazie Dopo quasi un anno di lavori, domenica 17 maggio la benedizione dell’Arcivescovo Leonardo D’Ascenzo
La Madonna dell'Apparizione a Trani: il programma delle celebrazioni La Madonna dell'Apparizione a Trani: il programma delle celebrazioni Il culto nacque nel 1448, quando la Vergine apparve al medico Pascariello Macchia
Trani celebra i 50 anni dell’incoronazione dell’Immagine di Maria Trani celebra i 50 anni dell’incoronazione dell’Immagine di Maria Sabato 16 maggio nella Parrocchia di San Francesco il primo appuntamento promosso dall’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione
Don Michele Piazzolla nuovo amministratore parrocchiale a Cristo Redentore di Trani Don Michele Piazzolla nuovo amministratore parrocchiale a Cristo Redentore di Trani Mercoledì 15 ottobre l’ingresso ufficiale durante la Messa presieduta da mons. Leonardo D’Ascenzo
Asl Bat, musica in corsia all'ospedale di Bisceglie: sorrisi e coccole per piccoli pazienti e neomamme
26 luglio 2026 Asl Bat, musica in corsia all'ospedale di Bisceglie: sorrisi e coccole per piccoli pazienti e neomamme
Trani celebra il fascino del tempo con "Trani nell'Arte "
25 luglio 2026 Trani celebra il fascino del tempo con "Trani nell'Arte"
Quando la vacanza sposa la natura: turista marchigiano salva un esemplare ferito nella Baia dei Gruccioni a Trani
25 luglio 2026 Quando la vacanza sposa la natura: turista marchigiano salva un esemplare ferito nella Baia dei Gruccioni a Trani
Trani Autism Friendly Plus, 150 ragazzi con disabilità protagonisti al luna park della festa patronale
25 luglio 2026 Trani Autism Friendly Plus, 150 ragazzi con disabilità protagonisti al luna park della festa patronale
Svolta per lo Stadio "Nicola Lapi ": la Giunta Galiano approva il piano di adeguamento da 700mila euro
25 luglio 2026 Svolta per lo Stadio "Nicola Lapi": la Giunta Galiano approva il piano di adeguamento da 700mila euro
Tutela - La città che protegge | La Visione Di Mino Di Lernia per Trani
25 luglio 2026 Tutela - La città che protegge | La Visione Di Mino Di Lernia per Trani
Trani protagonista del contest musicale di Ti Playlisto
25 luglio 2026 Trani protagonista del contest musicale di Ti Playlisto
Judo Trani protagonista sulla scena internazionale: gli atleti biancazzurri in partenza per Bardonecchia
25 luglio 2026 Judo Trani protagonista sulla scena internazionale: gli atleti biancazzurri in partenza per Bardonecchia
Il Comitato Sant'Agostino scrive al Prefetto: «Il Comune ci ha lasciati nel silenzio»
25 luglio 2026 Il Comitato Sant'Agostino scrive al Prefetto: «Il Comune ci ha lasciati nel silenzio»
Sicurezza e legittima difesa, il Comitato 1298 incontra i cittadini a Trani
25 luglio 2026 Sicurezza e legittima difesa, il Comitato 1298 incontra i cittadini a Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.