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Trani festeggia oggi Sant'Antonio di Padova

In serata messa solenne e processione

Trani - sabato 13 giugno 2026
La comunità di Trani celebra oggi la Solennità di Sant'Antonio di Padova con un intenso programma di appuntamenti religiosi che culmineranno nella tradizionale processione per le vie della città.
Nel corso della giornata saranno celebrate diverse messe presso il Santuario di Sant'Antonio. Le celebrazioni inizieranno alle ore 6.30 con don Francesco Di Liddo, proseguiranno alle 7.30 con padre Carlo D'Inferia, alle 9.30 con don Francesco La Notte e alle 11.00 con padre Sabino Maldera.
Alle ore 18.00 è previsto il Santo Rosario, seguito dalla solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.
Al termine della messa prenderà il via la tradizionale processione in onore di Sant'Antonio, guidata da padre Sabino Rej. Il corteo religioso attraverserà alcune delle principali strade e piazze cittadine, percorrendo via De Roggiero, via Aldo Moro, piazza della Repubblica, piazza della Libertà, via Mario Pagano, via Marsala e corso Vittorio Emanuele, per poi fare ritorno al Santuario.
Come da tradizione, in ogni celebrazione sarà impartita la benedizione e distribuzione del pane benedetto, insieme alla benedizione dei bambini, segni particolarmente cari alla devozione antoniana
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