Mattia Rana
Mattia Rana
Scuola e Lavoro

Mattia Rana porta Trani sul podio internazionale dei Giochi junior della matematica

L'alunno della quarta C della scuola primaria "Giovanni Beltrani" conquista il 2° posto nella prima prova

Trani - martedì 28 luglio 2026
Grande orgoglio per la città di Trani e per la Scuola Primaria "Giovanni Beltrani"! Mattia Rana, alunno della classe quarta C, ha rappresentato l'Italia nelle finalissime internazionali dei Campionati Junior di Giochi Matematici, promossi dall'Università Bocconi di Milano.

Le prove finali, svoltesi il 25 e il 26 luglio presso l'Università Bocconi, hanno visto confrontarsi i migliori giovani talenti della matematica provenienti da diversi Paesi. Mattia ha affrontato la competizione con impegno, determinazione e grande lucidità, conquistando uno straordinario 2° posto nella prima prova e un prestigioso 15° posto nella seconda, risultati che lo collocano tra i migliori concorrenti della sua categoria.

Oltre agli eccellenti piazzamenti, questa esperienza ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale. I genitori hanno raccontato con entusiasmo come Mattia si sia integrato fin da subito con gli altri finalisti, vivendo due giornate all'insegna dell'amicizia, della condivisione e del rispetto reciproco. «Sembrava di essere un'unica grande famiglia», hanno riferito, descrivendo un clima sereno e coinvolgente, nel quale la passione per la matematica ha unito ragazzi provenienti da realtà e nazioni diverse.

La dirigente scolastica, Nunzia Porzio, esprime grande soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto da Mattia, che rappresenta un motivo di orgoglio per l'intera comunità scolastica della "Giovanni Beltrani" e per tutta la città di Trani. Il suo percorso dimostra come l'impegno, la passione e la costanza possano condurre a risultati di livello internazionale.

A Mattia giungono i più sinceri complimenti della dirigente scolastica, dei docenti, dei compagni di scuola e di tutta la comunità educante, con l'augurio che questo importante risultato sia solo l'inizio di un percorso ricco di nuove soddisfazioni. Con il suo talento e la sua determinazione, Mattia ha saputo portare in alto il nome di Trani, della Scuola Primaria "Giovanni Beltrani" e dell'Italia in una manifestazione internazionale di altissimo livello.
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