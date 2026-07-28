Trani si prepara: da domani al via i festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino

Il programma dei primi tre giorni. Triduo di preparazione

Ore 19:00 – Basilica Cattedrale: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Can. Mons. Domenico De Toma, Parroco di Santa Maria del Pozzo, con la partecipazione delle comunità e delle realtà ecclesiali delle parrocchie di S. Chiara, Madonna di Fatima, S. Giovanni, S. Giuseppe, Madonna del Pozzo.

Ore 19:00 – Basilica Cattedrale: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Padre Antonio Bongallino C.R.S.P., Rettore del Santuario della Beata Maria Vergine del Carmine, con la partecipazione delle comunità e delle realtà ecclesiali delle parrocchie di S. Maria delle Grazie, Cristo Redentore, S. Francesco e del Santuario della Beata Maria Vergine del Carmine.

Ore 18:00 : apertura dei festeggiamenti con il festoso suono delle campane di tutte le Chiese della Città e saluti pirotecnici a cura della ditta "Pirotecnia" di Trani.

: apertura dei festeggiamenti con il festoso suono delle campane di tutte le Chiese della Città e saluti pirotecnici a cura della ditta "Pirotecnia" di Trani. Ore 19:00 – Basilica Cattedrale : Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Can. Dino Cimadomo, Parroco di San Magno, con la partecipazione delle comunità e delle realtà ecclesiali delle parrocchie di S. Magno, Angeli Custodi e Spirito Santo.

: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Can. Dino Cimadomo, Parroco di San Magno, con la partecipazione delle comunità e delle realtà ecclesiali delle parrocchie di S. Magno, Angeli Custodi e Spirito Santo. Ore 20:00 : accensione delle artistiche luminarie a cura della società "Paulicelli S.r.l." di Bari.

: accensione delle artistiche luminarie a cura della società "Paulicelli S.r.l." di Bari. Ore 20:00 – 00:00: "La notte di San Nicola. Pellegrino della Meraviglia" – itinerario spirituale, artistico, culturale, ecumenico, gastronomico e sportivo per le vie del centro cittadino.

Da domani mercoledì 29 prendono il via a Trani i Solenni Festeggiamenti in onore del Patrono, un appuntamento che da secoli scandisce l'estate della città e che unisce fede, tradizione e partecipazione popolare in un intreccio che pochi altri eventi cittadini riescono a restituire con la stessa intensità.I festeggiamenti di quest'anno sono accompagnati da un tema che invita a rileggere con occhi nuovi la storia di San Nicola:. Il richiamo nasce da un episodio della sua biografia, quello della visione dell'Angelo che preannuncia a Nicola l'arrivo nella città di Trani: un momento che, sulla scia delle caratteristiche proprie delle agiografie medievali, prepara il Santo all'incontro con la città che lo avrebbe accolto e invocato come proprio Patrono.L'arrivo di Nicola a Trani fu, con ogni probabilità, una vera e propria scoperta di meraviglie: la meraviglia del mare che lo accolse, la meraviglia della città che gli si mostrò, la meraviglia dell'accoglienza semplice della gente, la meraviglia dell'accoglienza del Vescovo e dei cittadini, e le tante meraviglie che la città visse in suo onore. Un filo che quest'anno il Comitato Feste Patronali e la Commissione Pastorale hanno scelto di riannodare, invitando l'intera comunità a vivere la festa con lo stesso sguardo stupito e grato di chi, per la prima volta, scopre un dono.La devozione popolare che lega Trani al suo Patrono si respirerà fin dai primi rintocchi di campana: un sentimento che appartiene alla città intera, dai fedeli più anziani ai più piccoli, e che nei prossimi giorni si intreccerà con momenti di festa, arte e convivialità.Il programma prosegue con i giorni 1, 2 e 3 agosto, che saranno oggetto del prossimo articolo.