San Nicola
San Nicola
Religioni

Trani si prepara: da domani al via i festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino

Da mercoledì 29 luglio prendono il via a Trani i Solenni Festeggiamenti in onore del nostro Patrono

Trani - martedì 28 luglio 2026
Da domani mercoledì 29 prendono il via a Trani i Solenni Festeggiamenti in onore del Patrono San Nicola il Pellegrino, un appuntamento che da secoli scandisce l'estate della città e che unisce fede, tradizione e partecipazione popolare in un intreccio che pochi altri eventi cittadini riescono a restituire con la stessa intensità.

Il tema 2026: "Pellegrino della Meraviglia"
I festeggiamenti di quest'anno sono accompagnati da un tema che invita a rileggere con occhi nuovi la storia di San Nicola: "San Nicola, Pellegrino della Meraviglia". Il richiamo nasce da un episodio della sua biografia, quello della visione dell'Angelo che preannuncia a Nicola l'arrivo nella città di Trani: un momento che, sulla scia delle caratteristiche proprie delle agiografie medievali, prepara il Santo all'incontro con la città che lo avrebbe accolto e invocato come proprio Patrono.
L'arrivo di Nicola a Trani fu, con ogni probabilità, una vera e propria scoperta di meraviglie: la meraviglia del mare che lo accolse, la meraviglia della città che gli si mostrò, la meraviglia dell'accoglienza semplice della gente, la meraviglia dell'accoglienza del Vescovo e dei cittadini, e le tante meraviglie che la città visse in suo onore. Un filo che quest'anno il Comitato Feste Patronali e la Commissione Pastorale hanno scelto di riannodare, invitando l'intera comunità a vivere la festa con lo stesso sguardo stupito e grato di chi, per la prima volta, scopre un dono.
  • Il programma dei primi tre giorni. Triduo di preparazione
Mercoledì 29 luglio
  • Ore 19:00 – Basilica Cattedrale: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Can. Mons. Domenico De Toma, Parroco di Santa Maria del Pozzo, con la partecipazione delle comunità e delle realtà ecclesiali delle parrocchie di S. Chiara, Madonna di Fatima, S. Giovanni, S. Giuseppe, Madonna del Pozzo.
Giovedì 30 luglio
  • Ore 19:00 – Basilica Cattedrale: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Padre Antonio Bongallino C.R.S.P., Rettore del Santuario della Beata Maria Vergine del Carmine, con la partecipazione delle comunità e delle realtà ecclesiali delle parrocchie di S. Maria delle Grazie, Cristo Redentore, S. Francesco e del Santuario della Beata Maria Vergine del Carmine.
Venerdì 31 luglio – Apertura dei festeggiamenti
  • Ore 18:00: apertura dei festeggiamenti con il festoso suono delle campane di tutte le Chiese della Città e saluti pirotecnici a cura della ditta "Pirotecnia" di Trani.
  • Ore 19:00 – Basilica Cattedrale: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Can. Dino Cimadomo, Parroco di San Magno, con la partecipazione delle comunità e delle realtà ecclesiali delle parrocchie di S. Magno, Angeli Custodi e Spirito Santo.
  • Ore 20:00: accensione delle artistiche luminarie a cura della società "Paulicelli S.r.l." di Bari.
  • Ore 20:00 – 00:00: "La notte di San Nicola. Pellegrino della Meraviglia" – itinerario spirituale, artistico, culturale, ecumenico, gastronomico e sportivo per le vie del centro cittadino.
La devozione popolare che lega Trani al suo Patrono si respirerà fin dai primi rintocchi di campana: un sentimento che appartiene alla città intera, dai fedeli più anziani ai più piccoli, e che nei prossimi giorni si intreccerà con momenti di festa, arte e convivialità.
Il programma prosegue con i giorni 1, 2 e 3 agosto, che saranno oggetto del prossimo articolo.
  • San Nicola Pellegrino
Altri contenuti a tema
Oggi Trani festeggia San Nicola il Pellegrino Oggi Trani festeggia San Nicola il Pellegrino Stasera messa solenne e processione per le vie della città
“Con tutto il cuore”, a Trani il libro su San Nicola il Pellegrino dedicato ai bambini “Con tutto il cuore”, a Trani il libro su San Nicola il Pellegrino dedicato ai bambini Sabato 30 maggio al Polo Museale Diocesano la presentazione del volume illustrato che racconta ai più piccoli la vita e i valori del santo patrono di Trani
Trani celebra San Nicola il Pellegrino: fede, tradizione e comunità nel 932° anniversario del Santo Patrono Trani celebra San Nicola il Pellegrino: fede, tradizione e comunità nel 932° anniversario del Santo Patrono Fino al 2 giugno un ricco programma religioso e cittadino accompagnerà i solenni festeggiamenti in onore del Patrono della città e dell’Arcidiocesi
"Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino!", tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono "Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino!", tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono Una processione in mare che che da 101 anni si ripete grazie alla devozione di una comunità
Contest San Nicola, lunedì le premiazioni in biblioteca Eventi e cultura Contest San Nicola, lunedì le premiazioni in biblioteca Le iniziative, promosse da Confesercenti, in occasione della festa del Santo Patrono di Trani
Il centro storico tranese accoglie gli altarini dedicati a San Nicola nei giorni della festa Eventi e cultura Il centro storico tranese accoglie gli altarini dedicati a San Nicola nei giorni della festa L’iniziativa è stata promossa da Franco Pagano, segretario del comitato feste patronali Trani e accolta con entusiasmo dai cittadini
San Nicola il Pellegrino: una festa di luce, speranza e identità per la città di Trani San Nicola il Pellegrino: una festa di luce, speranza e identità per la città di Trani Una settimana di spiritualità, cultura, tradizione e spettacolo per onorare il patrono della città, San Nicola il Pellegrino.
Festa patronale a Trani, novità di quest'anno "La Notte di San Nicola" Festa patronale a Trani, novità di quest'anno "La Notte di San Nicola" Il programma ufficiale sarà presentato mercoledì in conferenza stampa
Trani torna protagonista della vela: grande successo per la regata sociale della Lega Navale
28 luglio 2026 Trani torna protagonista della vela: grande successo per la regata sociale della Lega Navale
SOS verde pubblico a Trani: tre cittadine mappano le criticità degli alberi e chiedono il rispetto del contratto d’appalto
28 luglio 2026 SOS verde pubblico a Trani: tre cittadine mappano le criticità degli alberi e chiedono il rispetto del contratto d’appalto
Sicurezza stradale e salute pubblica: l'esposto di Gargiuolo (FdI) sulla vendita di ortofrutta a Trani
28 luglio 2026 Sicurezza stradale e salute pubblica: l'esposto di Gargiuolo (FdI) sulla vendita di ortofrutta a Trani
Nasce il «Granello d'Oro»: la Regione Puglia premia le spiagge sostenibili e inclusive
28 luglio 2026 Nasce il «Granello d'Oro»: la Regione Puglia premia le spiagge sostenibili e inclusive
Jazz a Corte | L’universo femminile riletto in jazz: successo del concerto-racconto “InCanto di Donne” a Palazzo Beltrani
27 luglio 2026 Jazz a Corte | L’universo femminile riletto in jazz: successo del concerto-racconto “InCanto di Donne” a Palazzo Beltrani
Domani parte la rassegna "Cinema Fuori Museo ": tre grandi classici a Trani
27 luglio 2026 Domani parte la rassegna "Cinema Fuori Museo": tre grandi classici a Trani
Lista Guarriello | Disastro Sanità a Trani: tra i buchi milionari della Regione e il diritto alla salute sotto attacco
27 luglio 2026 Lista Guarriello | Disastro Sanità a Trani: tra i buchi milionari della Regione e il diritto alla salute sotto attacco
Fisco locale, Trani accelera sulla tregua fiscale alla vigilia delle scadenze estive dell'Agenzia delle Entrate
27 luglio 2026 Fisco locale, Trani accelera sulla tregua fiscale alla vigilia delle scadenze estive dell'Agenzia delle Entrate
IREPORT | «Ferri arrugginiti e palizzate per una scala abusiva»: la denuncia del pericolo nella Baia del Gruccione
27 luglio 2026 IREPORT | «Ferri arrugginiti e palizzate per una scala abusiva»: la denuncia del pericolo nella Baia del Gruccione
Intervista a Luciano Pace | Soccer Trani, il bonus per gli universitari modello: «Lo studio vale quanto un gol»
27 luglio 2026 Intervista a Luciano Pace | Soccer Trani, il bonus per gli universitari modello: «Lo studio vale quanto un gol»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.