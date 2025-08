Il centro storico tranese accoglie gli altarini dedicati a San Nicola nei giorni della festa

12 foto Altarini san Nicola 2025

La festa del santo patrono tranese è giunta a conclusione, tracciando un bilancio fortemente positivo. Le iniziative in onore di San Nicola il Pellegrino sono state numerose e il popolo tranese, dopo anni in cui la festa patronale si è festeggiata un po' in sordina, ha ritrovato uno spirito devozionale nei confronti del santo.Tra le tante iniziative, una sicuramente è particolarmente degna di nota: passeggiando per le strade del centro storico non è passato inosservato l'allestimento di diversi altarini dedicati al Santo del Kyrie Eleison; l'idea è partita dal segretario del comitato feste patronali Trani – Franco Pagano – che ha pensato di ripescare un'antica tradizione e di riportarla in auge nelle vie tranesi.I residenti della zona hanno accolto con grande calore l'iniziativa di Pagano, allestendo ben ventisei diversi altarini, partendo da piazza Mazzini per estendersi nelle strade e nei vicoli dell'intero centro storico. Il risultato è stato davvero notevole: la devozione mista all'estro creativo dei cittadini ha permesso la realizzazione di amene installazioni, alcune delle quali lavorate artigianalmente. Gli altarini, poi, sono stati arricchiti con elementi decorativi come fiori, candele, cesti, quadri riportanti preghiere al santo e simboli come la borsa e i sandali di San Nicola il Pellegrino.Le strade di Trani si sono colorate di vessilli rossi raffiguranti l'effigie del santo, creando un'atmosfera molto suggestiva, tanto di giorno quanto di sera. L'iniziativa ha avuto un'accoglienza positiva anche da parte dei numerosi turisti, affascinati dalla figura del santo del Kyrie Eleison, che in questi ultimi anni sta tornando a essere oggetto di una rinnovata devozione e di studi approfonditi anche da parte di chi si occupa di ricostruire la storia del Santo.