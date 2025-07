Trani, Festa Patronale in onore di S. Nicola Il Pellegrino: da oggi i festeggiamenti, ecco il programma

Social Video 5 minuti Festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino

Questo il programma completo dei festeggiamenti:

mercoledì 30 luglio

giovedì 31 luglio

venerdì 1 agosto

sabato 2 agosto

domenica 3 agosto

Lunedì 4 agosto

Iniziano oggi i festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino, fino al 04 agosto Trani guarderà con particolare devozione al suo Santo Patrono. Abbiano voluto incontrare Gianfranco Di Toma, Presidente del Comitato Feste Patronali di Trani per una intervista in esclusiva nella quale vengono spiegate le novità di quest'anno.Ore 19:00 – Basilica Cattedrale - Celebrazione Eucaristica presieduta da P. Guglielmo Spirito ofm conv., con la partecipazione delle comunità parrocchiali di S. Chiara, Madonna di Fatima, S. Giovanni, S. Giuseppe, Madonna del Pozzo.Ore 19:00 – Basilica Cattedrale - Celebrazione Eucaristica presieduta da P. Guglielmo Spirito ofm conv., con la partecipazione delle comunità parrocchiali di S. Maria delle Grazie, Cristo Redentore, S. Francesco.Ore 18:00 - Apertura dei festeggiamenti con festoso suono delle campane di tutte le Chiese della Città e saluti pirotecnici a cura della ditta "COLANGELO FIREWORKS" da Avigliano (PZ).Ore 19:00 – Basilica Cattedrale - Celebrazione Eucaristica presieduta da P. Guglielmo Spirito ofm conv., con la partecipazione delle comunità parrocchiali di S. Magno, Angeli Custodi e Spirito Santo.Ore 20:00-00:00 – "La notte di S. Nicola. Pellegrini con il Pellegrino": itinerario spirituale, artistico, culturale, ecumenico, gastronomico per le vie del centro cittadino.Ore 09:30 – Cripta S. Nicola in Cattedrale – Divina liturgia ortodossa presieduta dal Metropolita Polykarpos della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato dell'Europa Meridionale del Patriarcato Ecumenico.Ore 19:30 – Lido A.N.M.I. – Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Can. Domenico Gramegna, Rettore del Santuario di Santa Maria di Colonna.Ore 20:30 – Lungomare Cristoforo Colombo - Imbarco del Santo Patrono dal Lido A.N.M.I. sul motopeschereccio "DIAMANTE" a devozione dell'armatore Antonio Amoruso, con l'alta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e l'Ufficio Locale Marittimo di Trani. L'effige del Santo sarà traghettata dal lido A.N.M.I. al motopeschereccio a cura del pescatore Lorenzo Sansaro e del sig. D.co Canaletti della Lega Navale Trani.Ore 21:00 - Porto di Trani (molo Santa Lucia) – Ingresso del Santo Patrono accolto da un'artistica attrazione pirotecnica della ditta "COLANGELO FIREWORKS". Seguirà la Processione con l'intervento del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, della Confraternita di San Nicola il Pellegrino che percorrendo: via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via Cavour, via Mario Pagano, raggiungerà piazza della Libertà dove l'Immagine sarà esposta in un caratteristico altare all'aperto (macchina di San Nicola), rimanendo alla venerazione dei fedeli per tutti i giorni della festa.Ore 22:00 – Piazza Quercia – (l'Arena dei diecimila) - Grande spettacolo di musica leggera "POP IN TRANSLATION" a cura della Controrchestra Big Band diretta dal m. Vito Vittorio Desantis.Ore 00:30 – Gara pirotecnica - 2° TROFEO SAN NICOLA PELLEGRINO – CITTA' DI TRANI.Spettacolo a cura della ditta "COLANGELO FIREWORKS" da Avigliano (Pz) – (vincitore dell'edizione 2024).Ore 8:00 - Diana pirotecnica eseguita dalla ditta "PANNELLA" da Ponte (BN).Ore 9:00 - Piazza della Libertà – Celebrazione Eucaristica animata dalla Confraternita di Santa Maria dè Dionisio.Ore 10:00 - Istituto penitenziario femminile (piazza Plebiscito) - Visita della Reliquia di San Nicola il Pellegrino all'interno della Casa di reclusione e a seguire S. Messa con le detenute.Ore 11:30 – Basilica Cattedrale - Celebrazione Eucaristica capitolare.Ore 19:00 – Basilica Cattedrale – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, animata dal Coro Interparrocchiale cittadino, con la partecipazione del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autorità Civili e Militari, dei rappresentanti delle Arciconfraternite e Confraternite, delle Associazioni Religiose di Trani e con la partecipazione di Sua Em.za il Metropolita Polycarpos della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato dell'Europa Meridionale del Patriarcato Ecumenico.A seguire, consegna della chiave della città al Santo Patrono da parte del Sindaco di Trani avv. Amedeo Bottaro.Ore 20:00 – Basilica Cattedrale – Solenne Processione del Santo Patrono e delle Venerate Reliquie con l'intervento di Sua Ecc.za Mons. Arcivescovo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, delle Autorità Civili e Militari, delle Arciconfraternite e Confraternite con il seguente itinerario: piazza Addazi, piazza Duomo, via Beltrani, via Mario Pagano, via Sant'Agostino, piazza Gradenigo, corso Vittorio Emanuele, (all'angolo con Via Fusco, benedizione al Palazzo di Città), piazza della Repubblica, via Cavour, piazza Plebiscito, via San Giorgio, via Mario Pagano, piazza della Libertà (dove sarà impartita la benedizione ai bambini presenti), via Ognissanti, piazza Sedile San Marco (benedizione del mare), via Arcangelo Prologo (dove l'Immagine e le Venerate Reliquie sosteranno nella Chiesa di San Nicolino per un momento di preghiera), piazza Cesare Battisti, via San Nicola, piazza Duomo, Basilica Cattedrale dal cui sagrato sarà impartita la Solenne Benedizione.Ore 00:00 - Molo San Nicola – Gara pirotecnica - 2° TROFEO SAN NICOLA PELLEGRINO – CITTA' DI TRANI - Spettacolo pirotecnico della ditta PIROTECNICA PANNELLA da Ponte (Bn) e spettacolo pirotecnico della ditta PIRO STAR da Alife (Ce).Ore 11:30 - Chiesa di San Nicolino – Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore della Cattedrale e Presidente del Capitolo Can. Gaetano Lops e animata dalla Confraternita di San Nicola il Pellegrino.Ore 19:00 – Piazza della Libertà – Celebrazione Eucaristica presieduta dal Can. Domenico Gramegna, coordinatore della Commissione sulla promozione del culto al santo Patrono.Ore 20:00 – Piazza della Libertà – Processione dell'immagine del Santo Patrono con l'intervento della Confraternita di San Nicola il Pellegrino di Trani, percorrendo via Mario Pagano, via Cavour, piazza Plebiscito, via Statuti Marittimi, via Banchina al Porto, molo Santa Lucia.Ore 21:00 - Porto di Trani (molo Santa Lucia) – Imbarco del Santo Patrono per il ritorno al Santuario di Santa Maria di Colonna, sul motopeschereccio "DIAMANTE" a devozione dell'armatore Antonio Amoruso, con l'alta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e l'Ufficio Locale Marittimo di Trani, salutato da un'artistica attrazione pirotecnica eseguita dalla ditta "PIRO STAR" da Alife (CE).Ore 21:30 - Lungomare Cristoforo Colombo - Arrivo del Santo Patrono presso il lido A.N.M.I., accolto dai soci ANMI, dall'associazione sub "Amici del Mare" e dall'A.N.P.S. per il rientro dell'immagine al Santuario di Santa Maria di Colonna.Ore 22:00 – Piazza Quercia - Spettacolo musicale "SMART MUSIC PARTY" con i Deejay di Ritmo 80.