Grande successo per il “Trani 2.0 Music Show” a Palazzo delle Arti Beltrani

Il palcoscenico della corte "Davide Santorsola", nel prestigioso Palazzo delle Arti "Beltrani", ha visto protagonisti dei giovanissimi talenti tranesi, che hanno presentato un vasto e variegato programma musicale, spaziando dalla musica classica a quella contemporanea, rivisitando hit degli anni 90, pezzi celebri di autori romantici e le ultime novità in ambito musicale.L'evento è stato organizzato in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono della città dai creator della nota pagina "Trani 2.0" Luca Tarantini, Alessandro Petio e Thomas Catanzaro, in collaborazione con il Comitato Feste Patronali di Trani, l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie e la città di Trani, avvalendosi della guida sapiente e preparata del maestro Alessandro Giusto, brillante pianista e docente presso la scuola media "E. Baldassarre".Sul palco, ad esibirsi tanti giovani: Onofrio Paolo Bottaro, che ha aperto la serata al pianoforte con una celeberrima composizione di Claude Debussy, "Claire de Lune", immergendo il pubblico in un'atmosfera ovattata e sognante, proseguendo - nel corso della serata – con l'esecuzione di un brano di sua composizione e di uno dei notturni più ascoltati di Chopin; Mario Mastrapasqua che, sempre al pianoforte, ha invece eseguito composizioni di Rachmaninov.Alla chitarra Michele De Rosa e alla batteria Luigi Di Lernia e il giovanissimo Alessandro Altamura, di appena 12 anni, che ha avuto modo di mostrare il suo incredibile talento. Al basso elettrico Biancalaura Di Micco e poi, ancora, i fiati: Antonio Mastrapasqua al sassofono e al flauto traverso Francesco Danese, anche loro protagonisti della serata, accompagnati rispettivamente il primo al pianoforte da Mario Mastrapasqua eseguendo il valzer n. 2 di Šostakovič, e il secondo da Alessandro Giusto, con l'esecuzione di "Oblivion" e dell'immancabile e travolgente "Libertango" di Astor Piazzolla. Protagonisti della serata ovviamente, anche le voci di Gabriele Zagaria e Maria Chiara Barracchia, talenti versatili e poliedrici, Capaci di interpretare con estrema naturalezza sia brani di cantautori italiani che di star internazionali.Il Trani 2.0 Music show, come spiegano gli organizzatori, è arrivato alla sua terza edizione, crescendo nel tempo e attirando sempre più interesse. Per il futuro ci si aspetta un'ulteriore crescita, con l'obiettivo di rendere i giovani sempre più partecipi e protagonisti della vita culturale della città.