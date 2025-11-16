¡Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino!" tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono

Si è appena conclusa a La Boca, a Buenos Aires, la Festa di San Nicola il Pellegrino, celebrata dal 12 al 15 novembre con un'intensità capace di attraversare un secolo e un oceano. Per quattro giorni la comunità della Parrocchia San Giovanni Evangelista ha riacceso la memoria dei suoi avi che centouno anni fa portarono con sé nelle valigie di cartone non solo sogni e nostalgia, ma anche l'amore per il loro giovane Santo venuto dalla Grecia, il Patrono di Trani.Le immagini giunte dall'Argentina hanno raccontato una devozione antica ma sempre viva, con la statua portata in processione verso il porto, le barche addobbate che seguono il corteo sull'acqua, i canti che si intrecciano con il vento del Río de la Plata.Un rito che si compie esattamente come accade a Trani, quasi che i due porti, così lontani, respirassero uno accanto all'altro seppur in tempi diversi, quasi un ponte invisibile che unisce fede, emigrazione e identità: da una parte il mare Adriatico con Trani che l'accolse, dall'altra l'oceano Atlantico che ne trasportò la luce attraverso -in particolare - una signora profondamente devota al giovane Pellegrino.È emozionante vedere anche il programma ufficiale della festa, ricco di momenti che raccontano quanto sia viva e profonda la devozione a San Nicola il Pellegrino nella comunità di La Boca. La celebrazione ha compreso il triduo con il Rosario e la Santa Messa, una conferenza dedicata all'ADMA, e poi – nel giorno conclusivo – gli appuntamenti più attesi: l'imbarco dell'immagine del Santo e la suggestiva processione nautica nelle acque del Riachuelo, seguita dal ritrovo presso il Transbordador Nicolás Avellaneda, simbolo storico del quartiere.La festa è proseguita con la processione per le vie del barrio, la Messa solenne e infine un momento di comunità con la lotteria familiare a sostegno dell'Oratorio festivo della Parrocchia San Juan Evangelista, in Olavarría 486, nel cuore di La Boca.Colpisce profondamente – e commuove – leggere che tutto si svolge "in spirito di fraternità" con la Confraternita di San Nicola il Pellegrino di Trani, sempre attenta alle attività della parrocchia argentina e legata da un affetto che supera l'oceano. È il segno di una devozione che non si è mai spenta, trasportata un secolo fa dagli emigranti tranesi e custodita con amore fino ad oggi.Una festa che non è solo un programma di eventi, ma un ponte vivo tra due rive lontane: Trani e La Boca, unite dal giovane Santo Pellegrino e da una fede che continua a camminare, proprio come Lui. E così, anche quest'anno, San Nicola il Pellegrino ha camminato acanto ai suoi devoti, da una sponda all'altra del mondo, ricordando a tutti che le radici vere sanno oltrepassare ogni distanza.