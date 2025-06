Oggi Trani in festa per San Nicola il Pellegrino: il programma

Di seguito il programma dei festeggiamenti.



Ore 8.00 Apertura dei festeggiamenti con tradizionale lancio di 21 colpi della ditta "Senatore Fireworks"da Cava de' Tirreni.

Ore 8.15 Giro per le vie della città del Gran Concerto Bandistico "P. Mascagni".

Ore 11.30 Santa Messa nella Chiesa del Transito di San Nicolino presieduta da Mons. Natale Albino.

Ore 18.00 Giro per le vie della città del Gran Concerto Bandistico "P. Mascagni".

Ore 18.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.Ecc.Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo nostro Arcivescovo, a seguire Processione Solenne per le vie della città della Venerata Immagine del Santo Patrono San Nicola il Pellegrino con il seguente itinerario: Piazza Duomo, piazza Re Manfredi, via Frà Diego Alvarez, via Mario Pagano, piazza Indipendenza, corso Vittorio Emanuele, via Marsala, via Mario Pagano, piazza Libertà, via Ognissanti, via Arcangelo Prologo, (benedizione davanti la Chiesa del Transito di San Nicolino), piazza Cesare Battisti, via San Nicola, piazza Mons. Addazi, piazza Duomo, Basilica Cattedrale.

Ore 22.00 Molo San Nicola - Grandioso spettacolo pirotecnico della ditta "Senatore Fireworks" da Cava de' Tirreni.

Oggi, 2 Giugno, si festeggia solennità di San Nicola il Pellegrino.Il 2 giugno del 1094 concludeva a Trani la sua vita terrena Nicola di Stiri, detto il Pellegrino. La sua esistenza, breve ma intensa, fu tutta dedita a seguire Cristo, nelle forme più alte che Egli aveva richiesto, recando una croce in mano e cantando Kyrie Eleison. Portatore di misericordia e operatore di miracoli, fu canonizzato da Urbano II nel 1099 e da quel momento divenne guida celeste della nostra città. .