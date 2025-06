Concluse le celebrazioni per San Nicola il Pellegrino nella serata del 2 giugno

Trani ha celebrato San Nicola da Stiri, detto il Pellegrino, durante la giornata di ieri, 2 giugno. Le celebrazioni sono partite fin dalle 8:00 di mattina, con il tradizionale lancio dei 21 colpi a cura dell'azienda "Senatore Fireworks" di Cava de' Tirreni.La serata di ieri, in particolare, ha visto la grande partecipazione della cittadinanza – e non solo – per il consueto spettacolo pirotecnico, a cura della stessa azienda, in omaggiato al Santo.Alle 22:00 è cominciato il grandioso spettacolo, come di consueto dal molo San Nicola, ricco di luci e giochi di colori che hanno tenuto il pubblico incollato con gli occhi al cielo, come testimoniano le fotografie scattate per l'occasione.Si è chiusa anche quest'anno una tradizione millenaria, che vede la canonizzazione di San Nicola nel 1099 da parte di Urbano II. Come ogni tradizione, si ripete sempre uguale ma, allo stesso tempo, diversa di anno ini anno, ricordando le radici spirituali profonde della nostra città, raccogliendo la comunità intorno alla figura del Santo che rese il " Kyrie Eleison" la sua regola di vita e che, ancora oggi, unisce cittadini, stranieri, credenti in un momento di riflessione e contemplazione religiosa, di riscoperta di valori antichi e nuove prospettive di fede.