Festa patronale a Trani, novità di quest'anno "La Notte di San Nicola"

Mercoledì 16 luglio alle ore 10, presso la Sala Tamborrino del Palazzo di Città, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del programma dei solenni festeggiamenti patronali, in onore di S. Nicola il Pellegrino, patrono dell'Arcidiocesi e della Città di Trani. Interverranno il sindaco della città, Amedeo Bottaro, il presidente del Capitolo e rettore della Basilica Cattedrale, Can. Gaetano Lops, il cerimoniere del Capitolo Cattedrale, Can. Michele Torre, il presidente del Comitato Feste Patronali, Salvatore Gianfranco Di Toma e l'assistente spirituale del Comitato Feste Patronali, Can. Domenico Gramegna.Sarà presentato nel dettaglio il programma della Festa Patronale 2025 che vedrà coinvolta la città e la comunità ecclesiale dal 30 luglio al 4 agosto di questo anno giubilare particolarmente significativo per tutta la Chiesa universale. Fra le novità di questa edizione, particolarmente significativa sarà la "notte di San Nicola": questa prima edizione dell'evento prevederà un itinerario spirituale, culturale, ecumenico, artistico e gastronomico nelle vie del centro cittadino, coinvolgendo diversi luoghi e soprattutto diverse realtà ecclesiali e civili: bel 17 enti coinvolti in diversi luoghi storici significativi. Grande attesa anche per la II edizione della gara pirotecnica "trofeo S. Nicola il Pellegrino – Città di Trani". L'intero programma sarà presentato nel corso della conferenza.