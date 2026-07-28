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Trani torna protagonista della vela: grande successo per la regata sociale della Lega Navale

Il vento, il mare e la passione per la vela sono tornati protagonisti nello splendido scenario della costa tranese

Trani - martedì 28 luglio 2026 6.49 Comunicato Stampa
Il vento, il mare e la passione per la vela sono tornati protagonisti nello splendido scenario della costa tranese. La Lega Navale Italiana – Sezione di Trani ha riacceso i motori delle proprie attività sportive con una regata sociale che ha visto otto imbarcazioni impegnate in una sfida avvincente nelle acque antistanti la città.
Un percorso suggestivo, con partenza nei pressi del Faro Verde davanti alla Cattedrale di Trani e boa di percorso nei pressi del Monastero, che ha permesso agli equipaggi di vivere una giornata di grande sport immersi in uno dei panorami più affascinanti dell'Adriatico.
La regata, disputata sulla distanza di 4,80 miglia nautiche, ha richiesto attenzione, preparazione e grande capacità di interpretare il campo di gara. Il vento da sud-est, a tratti sostenuto, ha reso ancora più interessante la competizione, esaltando le qualità tecniche degli equipaggi e regalando momenti di grande spettacolo a chi ha seguito la sfida dal lungomare.
Una giornata nella quale la vela ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario valore: un connubio tra sport, tecnica, rispetto del mare e capacità di lavorare insieme. E proprio il vento, elemento fondamentale per ogni navigante, sembra accompagnare con decisione la nuova fase della Lega Navale Italiana – Sezione di Trani, pronta a vivere una stagione ricca di appuntamenti e iniziative.
Particolarmente significativo il contributo dei giovani della Squadra Agonistica della Lega Navale di Trani, che hanno partecipato alla competizione assumendo il ruolo di timonieri. Una presenza che testimonia il grande lavoro svolto nella formazione dei ragazzi e la crescita costante del vivaio sportivo della Sezione, sempre più punto di riferimento per chi si avvicina al mondo della vela.

La classifica finale Overall ha premiato:
🥇 ARROGANCE – armatore e skipper Beppe Colella equipaggio Manta, De Palo, Ventura, Piracci, Carrara
🥈 L'OTTAVO PECCATO – equipaggio Romanelli/Granieri/Mucci/Bruno/Manno
🥉 NEREA – armatore Ettore Corvasce

A seguire:
4° MUCHO GUSTO – Rino Di Mango
5° SOUND OF SILENCE – Antonio Di Bari
6° ZAZA' – Guglielmo Gianolio
7° PESCE DE ORO – Vincenzo Tarantini
7° ATHENE – Fabio Curci

La vittoria di Arrogance conferma l'esperienza e la qualità dell'equipaggio guidato dal Comandante Beppe Colella, autentico riferimento per tanti appassionati di mare e vela. Da sottolineare anche la splendida prestazione de L'Ottavo Peccato, capace di ottenere il miglior tempo reale sul traguardo e di conquistare un prestigioso secondo posto nella classifica compensata, con protagonisti i giovani della squadra agonistica.
La giornata si è conclusa con la premiazione e un momento conviviale tra soci, equipaggi e appassionati, in un clima di entusiasmo e partecipazione che rappresenta pienamente lo spirito della Lega Navale.

Questa regata segna una stagione importante per la Lega Navale Italiana – Sezione di Trani, una realtà da sempre impegnata nella promozione dello sport della vela, della cultura marinara e della valorizzazione del rapporto tra cittadini e mare. Una presenza fondamentale per il territorio, capace di coinvolgere appassionati, giovani e nuove generazioni attraverso attività sportive e momenti di aggregazione.
Con il vento in poppa, la Sezione si prepara dunque ad affrontare i prossimi appuntamenti con rinnovato entusiasmo, grazie all'impegno del Consiglio Direttivo, alla guida del Presidente dott. Leonardo Mastropasqua e al lavoro del Direttore Sportivo Nicola Zizzi, promotori di un progetto orientato alla crescita dello sport velico, al coinvolgimento dei giovani e allo sviluppo di sempre nuove iniziative, con passione, competenza e lo s
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