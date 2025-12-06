Blue Friday 2025 UILA. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Blue Friday 2025 UILA. Foto Adriana Fabrizio
Scuola e Lavoro

La UILA Pesca riunita alla Lega Navale di Trani per il Blue Friday

L’appuntamento di ieri sera è stato fondamentale per fare il punto della situazione nel settore della pesca

Trani - sabato 6 dicembre 2025 15.40
Quello di ieri sera è stato un incontro fondamentale tra lavoratori e datori di lavoro del settore della pesca; il Venerdì del Pescatore è infatti un'occasione di confronto, anche con le istituzioni, che permette un dialogo diretto non solo al livello meramente lavorativo e sindacale ma anche sociale e culturale, ed è arrivato alla sua terza edizione.

L'incontro ha avuto un grande seguito con tanti ospiti di alto profilo; fondamentale è stato, in particolar modo, l'intervento del dott. Andrea Losito, Segretario Generale della UILA Pesca Puglia. Come ha sostenuto il dott. Losito, il Blue Friday ha è "un momento di consapevolezza e di mobilitazione, attraverso il quale la UILA Pesca Intende riaffermare il valore del lavoro dei pescatori, la qualità delle produzioni ittiche locali e il ruolo centrale della pesca italiana nel tessuto economico e culturale per il nostro Paese."

I vari ospiti e i lavoratori intervenuti hanno avuto modo di far emergere nel dibattito diversi problemi concernenti il settore: la mancanza di sostegno ai giovani che vogliono intraprendere questo mestiere; il contributo erogato dallo Stato ai lavoratori durante il fermo biologico, insufficiente a far fronte alle spese che i pescatori devono sostenere per mantenere le imbarcazioni e pagare i dipendenti; la disparità di trattamento tra i prodotti ittici pescati nelle nostre acque e quelli che invece arrivano attraverso le importazioni, spesso inseriti in una filiera molto meno controllata di quella italiana e, per non dimenticare anche il livello europeo, la legislazione comunitaria spesso troppo stringente nei confronti di questo settore.

Come ha osservato il dottor Losito, il settore ha bisogno di "regole giuste, eque, basate sul principio di reciprocità con tutti i Paesi che condividono le nostre stesse risorse, soprattutto nel Mediterraneo. Il pescatore italiano rispetta norme rigorose, investe in sicurezza, riduce lo sforzo di pesca quando richiesto e garantisce tracciabilità e qualità; non piò continuare a competere con chi pesca senza limiti, senza controlli, senza tutela del lavoro e poi invade i nostri mercati con prodotti a basso costo".

"La pesca deve guardare al futuro" chiosa il dottor Andrea Losito, per questo è doveroso continuare a tutelare i pescatori e continuare a diffondere una cultura di rispetto nei confronti di questo mestiere.
  • Lega Navale Trani
Altri contenuti a tema
Lega Navale Italiana Trani, Leonardo Mastropasqua eletto nuovo Presidente Associazioni Lega Navale Italiana Trani, Leonardo Mastropasqua eletto nuovo Presidente Idee chiare per il triennio 2025-2028: priorità al coinvolgimento giovanile ed accreditamento per il Servizio Civile
La Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci” Attualità La Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci” La donazione proviene da Michele Caccia, figlio di un ex socio della Lega Navale, scomparso qualche anno fa
1 "L'Arte Vien dal Mare": a Trani, la Lega Navale ospita le opere nascoste tra i rifiuti del mare Attualità "L'Arte Vien dal Mare": a Trani, la Lega Navale ospita le opere nascoste tra i rifiuti del mare La mostra di Carmine Rosselli fruibile fino al 27 luglio
A Trani "La lettera di Cristoforo Colombo ai reali di Spagna" Eventi e cultura A Trani "La lettera di Cristoforo Colombo ai reali di Spagna" Un viaggio fra geografia, storia, arte e poesia alla lega navale
La lettera di Cristoforo Colombo ai reali di Spagna, evento alla Lega Navale Eventi e cultura La lettera di Cristoforo Colombo ai reali di Spagna, evento alla Lega Navale Si svolgerà venerdì 21
Conversazioni dal mare, oggi alla Lega Navale il giornalista Rai Nando Nunziante Eventi e cultura Conversazioni dal mare, oggi alla Lega Navale il giornalista Rai Nando Nunziante Presenterà il suo libro "Aiutami a guardare"
Il ruolo della donna in campo associazionistico, domani evento dell'Ail Associazioni Il ruolo della donna in campo associazionistico, domani evento dell'Ail Dalle 18 alle Lega Navale
Oggi "Itaca day" con la barca Ail nella Lega Navale di Trani per celebrare la lotta alle malattie ematologiche Sanità Oggi "Itaca day" con la barca Ail nella Lega Navale di Trani per celebrare la lotta alle malattie ematologiche Nel progetto i pazienti affrontano un mare sconosciuto, pieno di insidie e di difficoltà, sognando di approdare in un porto sicuro  per ricongiungersi coi propri cari come Ulisse
Su "Tg2 Sí, viaggiare "un invito a Trani tra meraviglie di luce, mare, arte e...vita lenta
6 dicembre 2025 Su "Tg2 Sí, viaggiare"un invito a Trani tra meraviglie di luce, mare, arte e...vita lenta
Gran finale per “Venerdì a Teatro”: a Trani applausi e sold out per “Miseria e Nobiltà”
6 dicembre 2025 Gran finale per “Venerdì a Teatro”: a Trani applausi e sold out per “Miseria e Nobiltà”
Trani celebra il Natale con oltre 80 eventi e tante novità
6 dicembre 2025 Trani celebra il Natale con oltre 80 eventi e tante novità
Natale a Villa Nappi, fitto programma di eventi
6 dicembre 2025 Natale a Villa Nappi, fitto programma di eventi
Inaugurata ieri la mostra “Optimis Omnia” al Palazzo delle arti “Beltrani”
6 dicembre 2025 Inaugurata ieri la mostra “Optimis Omnia” al Palazzo delle arti “Beltrani”
Torna a Trani “Il Treno del Sorriso”: raccolta di giocattoli per i bambini dell’Oncologico Pediatrico di Bari
6 dicembre 2025 Torna a Trani “Il Treno del Sorriso”: raccolta di giocattoli per i bambini dell’Oncologico Pediatrico di Bari
Sere d’Incanto 2025: l’arte del Natale a Trani. I primi appuntamemti
6 dicembre 2025 Sere d’Incanto 2025: l’arte del Natale a Trani. I primi appuntamemti
Adriatica Trani: trasferta insidiosa a Bari contro J.B.V.P. Bari per la 9ª giornata
6 dicembre 2025 Adriatica Trani: trasferta insidiosa a Bari contro J.B.V.P. Bari per la 9ª giornata
Tavolo di concertazione per l'accessibilità dei servizi comunali
6 dicembre 2025 Tavolo di concertazione per l'accessibilità dei servizi comunali
"Cultural ", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta
6 dicembre 2025 "Cultural", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.