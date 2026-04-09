Lega Navale di Trani
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La Lega Navale di Trani celebra il mare: cultura, sicurezza e tradizione al molo Sant’Antonio

Venerdì 10 aprile la Giornata del Mare tra dimostrazioni, rilascio di tartarughe e partecipazione delle istituzioni civili e militari

Trani - giovedì 9 aprile 2026 7.35 Comunicato Stampa
Questo venerdì, 10 aprile, presso il molo Sant'Antonio a Trani, si terrà la Giornata del mare, un evento organizzato dalla sezione locale della Lega navale italiana. La manifestazione prevede un programma ricco di attività istituzionali e dimostrazioni pratiche volte a sensibilizzare i cittadini e le scolaresche sulla cultura marittima e sulla sicurezza in acqua.

L'apertura della giornata è fissata per le 9 con l'accoglienza degli studenti, seguita alle 9.15 dalla cerimonia dell'alzabandiera e dalla recitazione della «Preghiera della gente di mare». Dopo i saluti istituzionali del presidente della Lega navale italiana di Trani, Leonardo Mastropasqua, e del comandante del porto, il luogotenente Francesco Dell'Orco, interverranno diversi esperti del settore. Tra i relatori figurano Ruggiero Messina, per l'area formazione salvamento della Federazione italiana nuoto, Nicola Sansonetti, della Scuola italiana cani salvataggio e Pasquale Salvemini, del Centro recupero tartarughe marine Wwf di Molfetta.

Il momento centrale dell'evento inizierà alle 10.30, con una dimostrazione dedicata alle tartarughe marine a cura del Wwf. Successivamente, gli esemplari saranno imbarcati su una motovedetta della Guardia costiera per il rilascio in mare aperto. L'operazione potrà essere seguita in diretta su un maxischermo presso la sede della Lega navale italiana e dalle scuole collegate tramite la piattaforma Google meet.
La mattinata proseguirà con due importanti esercitazioni pratiche: alle 11 avrà luogo la dimostrazione di salvataggio con i cani della Sics; alle 11:30 gli assistenti bagnanti della Federazione italiana nuoto mostreranno le tecniche di recupero e trasporto di un pericolante. Le attività mattutine si concluderanno alle 12.

L'evento riprenderà alle 18.30, con gli indirizzi di saluto alle autorità presenti. Parteciperà una nutrita delegazione della Marina militare italiana, tra cui l'ammiraglio di divisione Andrea Petroni, il contrammiraglio Giorgio Gentile e gli ammiragli di squadra Rinaldo Veri e Salvatore Vitiello. Saranno presenti anche il contrammiraglio Donato De Carolis, il capitano di fregata Valerio Massimo Acanfora per la Capitaneria di porto, nonché rappresentanti di Carabinieri e Guardia di finanza. Tra le autorità civili interverranno il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, il vice sindaco, Fabrizio Ferrante, il comandante della Polizia locale, Leonardo Cuocci Martorano, Lara Marchetta e Pasquale Salvemini per il Wwf.
Alle 18.40 sarà recitata la «Preghiera del marinaio», seguita alle 18.45 da un approfondimento del professor Andrea Lovato dedicato agli «Ordinamenta et consuetudo maris», testimonianza storica della civiltà marinara e della cultura giuridica di Trani. Durante l'intera giornata sarà possibile visitare la mostra fotografica di Giuseppe Pignataro.
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