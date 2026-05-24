Amministrative Trani 2026 | Affluenza: alle ore 23:00 ha votato il 49,02 % degli elettori. In leggera flessione rispetto al 2020

Dati affluenza - Rilevazione alle ore 23:00 del 24 maggio il dato è del 49,02% (Votanti 24.500), inferiore di scarso un punto al dato delle Comunali del 2020 che si assestò al 49,94%

Curiosità: la sezione nr.13 del "IV Circolo Beltrani" è quella che registra la maggiore affluenza pari al 57,97%, mentre quella più bassa è la nr.03 del "De Amicis" che si ferma al 27,76

Per oggi sono concluse le operazioni di voto avviate questa mattina alle ore 7 per l'elezione del nuovo sindaco di Trani. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di questa sera. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.Gli elettori sono chiamati a scegliere tra Marco Galiano, Giacomo Marinaro, Angela Mercorio, Angelo Guarriello e Vito Branà e i candidati al Consiglio Comunale tra le 17 liste.