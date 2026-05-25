Politica
Elezioni amministrative 2026, chi sarà il prossimo sindaco di Trani?
Si attende il verdetto dalle 54 sezioni: dalle ore 15.00 la diretta su TraniViva
Trani - lunedì 25 maggio 2026
Comincerà a delinearsi oggi il futuro dell'amministrazione di Trani in vista dei prossimi cinque anni, chi sarà il futuro sindaco di Trani e come sarà composto il nuovo consiglio comunale? Le urne, aperte fino alle ore 23:00 di ieri, riapriranno oggi dalle 7:00 alle 15:00 per consentire agli elettori di esprimere il proprio voto.
Restate collegati sulle pagine di TraniViva: dalle 15.00 inizia il nostro speciale in diretta per conoscere i risultati di queste elezioni. In homepage e nella sezione "Amministrative" sarà possibile visualizzare graficamente ogni informazione in tempo reale sull'andamento dello spoglio. Inoltre la nostra redazione curerà la diretta testuale che vi descriverà tutto quello che sta accadendo, fino a conoscere i nomi dei vincitori della tornata elettorale.
Contestualmente pubblicheremo contenuti sui nostri canali social, con approfondimenti e contributi video dai comitati e dalla città.
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