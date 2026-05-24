Politica
Comunali Trani | Urne aperte dalle 07:00 ed è già buona l'affluenza. Ora contano i voti: il peso delle preferenze
Appello accorato e trasversale all'esercizio del voto, la Città deciderà chi la guiderà per i prossimi cinque anni
Trani - domenica 24 maggio 2026 8.43
Urne aperte dalle 07:00 per le Amministrative 2026, c'è già una buona affluenza in queste prime ore, che designerà il nuovo Primo Cittadino della Città di Trani. A contendersi la guida di Palazzo di Città sono cinque candidati sindaco, espressione di schieramenti politici e civici molto articolati, a conferma di un quadro elettorale fortemente frammentato dentro al quale i cittadini sono chiamati a decidere il futuro amministrativo della città, scegliendo il nuovo sindaco e i 32 componenti del prossimo Consiglio comunale.
Il quadro delle liste a sostegno dei candidati e i numeri
La soglia di elezione dipende principalmente dai voti raccolti dalle singole liste e dal numero di seggi attribuiti alle coalizioni. Per la coalizione vincente, il premio di maggioranza garantisce almeno 20 seggi su 32 complessivi, successivamente distribuiti in maniera proporzionale tra le liste collegate. In uno scenario stimato attorno al 38% dei voti di lista, le forze della maggioranza potrebbero ottenere mediamente quattro consiglieri ciascuna. In questo caso, per risultare eletti potrebbe essere sufficiente collocarsi tra i primi candidati della propria lista, con un consenso personale indicativamente compreso tra 200 e 340 preferenze.
Diverso il quadro per le liste di opposizione, che si dividerebbero i restanti 12 seggi disponibili. In questo scenario, molte liste potrebbero ottenere uno o due consiglieri soltanto, rendendo la competizione interna particolarmente intensa. Le stime indicano che per conquistare un seggio potrebbero servire tra le 400 e le 900 preferenze personali, soprattutto nelle liste più competitive. Per le forze minori di opposizione, dove spesso è disponibile un solo seggio, la sfida elettorale si concentra sulla capacità dei candidati di emergere nettamente all'interno della propria lista, trasformando il voto di preferenza in un elemento decisivo per l'elezione a Palazzo Palmieri.
Il quadro delle liste a sostegno dei candidati e i numeri
- Vito Branà corre sostenuto dal Movimento 5 Stelle 2050.
- Giacomo Marinaro è alla guida di una coalizione composta da cinque liste Giacomino Sindaco per Trani, Prossimamente Trani, Avanti Prima di tutto Trani Marinaro Sindaco, Essere in Azione e Marinaro Sindaco per Trani.
- Il centrodestra punta invece su Angelo Guarriello, sostenuto da quattro liste Fratelli d'Italia, Forza Italia, Trani Libera Guarriello Sindaco e dalla civica Angelo Guarriello Sindaco.
- In corsa anche Angela Mercorio con le due liste RispettiAmo Trani e Trani 2035.
- Chiude il quadro Marco Galiano, sostenuto da cinque liste Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Popolari con Galiano Sindaco e Per Trani con Galiano Sindaco.
- I seggi da assegnare in Consiglio Comunale
La soglia di elezione dipende principalmente dai voti raccolti dalle singole liste e dal numero di seggi attribuiti alle coalizioni. Per la coalizione vincente, il premio di maggioranza garantisce almeno 20 seggi su 32 complessivi, successivamente distribuiti in maniera proporzionale tra le liste collegate. In uno scenario stimato attorno al 38% dei voti di lista, le forze della maggioranza potrebbero ottenere mediamente quattro consiglieri ciascuna. In questo caso, per risultare eletti potrebbe essere sufficiente collocarsi tra i primi candidati della propria lista, con un consenso personale indicativamente compreso tra 200 e 340 preferenze.
Diverso il quadro per le liste di opposizione, che si dividerebbero i restanti 12 seggi disponibili. In questo scenario, molte liste potrebbero ottenere uno o due consiglieri soltanto, rendendo la competizione interna particolarmente intensa. Le stime indicano che per conquistare un seggio potrebbero servire tra le 400 e le 900 preferenze personali, soprattutto nelle liste più competitive. Per le forze minori di opposizione, dove spesso è disponibile un solo seggio, la sfida elettorale si concentra sulla capacità dei candidati di emergere nettamente all'interno della propria lista, trasformando il voto di preferenza in un elemento decisivo per l'elezione a Palazzo Palmieri.
- Gli orari per votare muniti di tessera elettorale e documento di identità valido, oggi fino alle ore 23:00 e domani dalle ore 07:00 alle ore 15:00