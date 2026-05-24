Comunali Trani | Urne aperte dalle 07:00 ed è già buona l'affluenza. Ora contano i voti: il peso delle preferenze

Vito Branà corre sostenuto dal Movimento 5 Stelle 2050.

corre sostenuto dal Movimento 5 Stelle 2050. Giacomo Marinaro è alla guida di una coalizione composta da cinque liste Giacomino Sindaco per Trani, Prossimamente Trani, Avanti Prima di tutto Trani Marinaro Sindaco, Essere in Azione e Marinaro Sindaco per Trani.

è alla guida di una coalizione composta da cinque liste Giacomino Sindaco per Trani, Prossimamente Trani, Avanti Prima di tutto Trani Marinaro Sindaco, Essere in Azione e Marinaro Sindaco per Trani. Il centrodestra punta invece su Angelo Guarriello , sostenuto da quattro liste Fratelli d'Italia, Forza Italia, Trani Libera Guarriello Sindaco e dalla civica Angelo Guarriello Sindaco.

, sostenuto da quattro liste Fratelli d'Italia, Forza Italia, Trani Libera Guarriello Sindaco e dalla civica Angelo Guarriello Sindaco. In corsa anche Angela Mercorio con le due liste RispettiAmo Trani e Trani 2035.

con le due liste RispettiAmo Trani e Trani 2035. Chiude il quadro Marco Galiano, sostenuto da cinque liste Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Popolari con Galiano Sindaco e Per Trani con Galiano Sindaco.

I seggi da assegnare in Consiglio Comunale

Gli orari per votare muniti di tessera elettorale e documento di identità valido, oggi fino alle ore 23:00 e domani dalle ore 07:00 alle ore 15:00

Urne aperte dalle 07:00 per le Amministrative 2026, c'è già una buona affluenza in queste prime ore, che designerà il nuovo Primo Cittadino della Città di Trani. A contendersi la guida di Palazzo di Città sono cinque candidati sindaco, espressione di schieramenti politici e civici molto articolati, a conferma di un quadro elettorale fortemente frammentato dentro al quale i cittadini sono chiamati a decidere il futuro amministrativo della città, scegliendo il nuovo sindaco e i 32 componenti del prossimo Consiglio comunale.Saranno complessivamente 49.979 i cittadini chiamati alle urne il 24 e 25 maggio, dato in crescita rispetto alle precedenti amministrative del 2020, quando gli aventi diritto erano 48.901. L'aumento è di 1.078 elettori. Se la partecipazione dovesse confermare la percentuale registrata cinque anni fa – il 68,31% – ai seggi potrebbero recarsi oltre 34mila cittadini, con una stima di circa 32.467 voti validi depurati dalle schede nulle e bianche secondo le proporzioni registrate nella precedente tornata elettorale.I candidati, suddivisi in 17 liste, sono 493. Non saranno ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi che dati alla mano, si base delle precedenti elezioni deve almeno superare i 1.000 voti. Alla lista collegata al sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi a titolo di premio di maggioranza, con l'obiettivo di garantire la stabilità della nuova amministrazione. Uno degli aspetti più osservati dai candidati riguarda il numero di preferenze personali necessarie per ottenere un seggio in Consiglio comunale.La soglia di elezione dipende principalmente dai voti raccolti dalle singole liste e dal numero di seggi attribuiti alle coalizioni. Per la, il premio di maggioranza garantisce almeno 20 seggi su 32 complessivi, successivamente distribuiti in maniera proporzionale tra le liste collegate. In uno scenario stimato attorno al 38% dei voti di lista, le forze della maggioranza potrebbero ottenere mediamente quattro consiglieri ciascuna. In questo caso, per risultare eletti potrebbe essere sufficiente collocarsi tra i primi candidati della propria lista, con un consenso personale indicativamente compreso tra 200 e 340 preferenze.Diverso il quadro per leche si dividerebbero i restanti 12 seggi disponibili. In questo scenario, molte liste potrebbero ottenere uno o due consiglieri soltanto, rendendo la competizione interna particolarmente intensa. Le stime indicano che per conquistare un seggio potrebbero servire tra le 400 e le 900 preferenze personali, soprattutto nelle liste più competitive. Per le forze minori di opposizione, dove spesso è disponibile un solo seggio, la sfida elettorale si concentra sulla capacità dei candidati di emergere nettamente all'interno della propria lista, trasformando il voto di preferenza in un elemento decisivo per l'elezione a Palazzo Palmieri.In vista delle consultazioni amministrative, ilal fine di garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione indirizzo, comunica che l'Ufficio Elettorale, sito in via Tenente Luigi Morrico nr. 2, osserverà i seguenti orari: oggi dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e domani dalle ore 07:00 alle ore 15:00 NB. Il Comune comunica, altresì, che direttamente presso i seggi elettorali sarà possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale