Roberto Gargiuolo
Roberto Gargiuolo
Speciale

Nomine STP , Gargiuolo (Fdi): «Blitz sventato, Bottaro costretto alla retromarcia»

A un passo dal voto slitta il rinnovo del CdA dell'azienda di trasporti. Il candidato di Fratelli d'Italia: «Vittoria dei cittadini, ora liberiamo Trani»

Trani - venerdì 22 maggio 2026 11.11 Sponsorizzato
"La clamorosa retromarcia del Sindaco Amedeo Bottaro sulla governance della STP non è un atto di spontanea 'sensibilità istituzionale', ma una totale resa politica. Hanno dovuto fare un passo indietro perché abbiamo sollevato il velo sul tentativo di un blitz dell'ultimo minuto a 24 ore dall'apertura delle urne. I cittadini di Trani hanno vinto la prima battaglia di libertà e trasparenza ancora prima di votare." Con queste parole Roberto Gargiuolo, candidato al Consiglio Comunale nella lista di Fratelli d'Italia, commenta la nota ufficiale con cui il Sindaco uscente di Trani ha annunciato il rinvio della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della STP S.p.A. Bari a dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Sventato il colpo di mano sulle poltrone
"Fino a pochi giorni fa – incalza Gargiuolo – l'intenzione dell'amministrazione uscente era quella di blindare la governance dell'azienda di trasporti, di cui Trani detiene la maggioranza relativa. Una fretta indecente, giustificata oggi con una retorica del 'fair play' che non incanta nessuno. La verità è che la mia denuncia dura, perentoria e documentata, unita alla promessa di investire ufficialmente il Prefetto e il Ministero competente, ha costretto Bottaro, Lodispoto e Leccese alla ritirata strategica per evitare un travaso di voti e l'ira dei tranesi."

La differenza tra le parole e i fatti
Per l'esponente di Fratelli d'Italia, l'episodio dimostra il fallimento di un metodo: "Nel suo comunicato, il Sindaco parla di un bilancio in attivo e rivendica un presunto modus operandi virtuoso. La realtà, purtroppo, dice altro: negli ultimi anni la STP è stata travolta da ombre giudiziarie, tensioni politiche nella Provincia BAT e, soprattutto, da un sistematico scippo di centralità gestionale che ha progressivamente spostato il baricentro decisionale da Trani a Bari. Quando ho guidato io la STP come Presidente per 8 anni, non abbiamo fatto filosofia: abbiamo ereditato un deficit di mezzo milione di euro e abbiamo lasciato l'azienda con 4,5 milioni di attivo. Abbiamo acquistato la sede storica di Via Barletta con i risparmi di bilancio per eliminare gli affitti passivi, investito oltre 6 milioni in bus ecosostenibili e introdotto la bigliettazione digitale. Quella era efficienza da buon padre di famiglia, non la spartizione di poltrone a seggi quasi aperti."

L'appello finale al voto: "La ricreazione è finita"
"Questa retromarcia è la dimostrazione che quando la politica è mossa dalla competenza e dall'amore per il territorio, i palazzi del potere tremano. Sabato 24 e domenica 25 maggio i cittadini hanno un'occasione storica: completare l'opera. Dobbiamo mandare a casa un sistema che ha trattato Trani come una periferia e le aziende partecipate come un ufficio di collocamento per politici a fine mandato. Io metto a disposizione la mia esperienza di imprenditore e amministratore pubblico, e ribadisco che rinuncerò al mio gettone di presenza per devolverlo a chi ha bisogno e ai servizi per le famiglie. Sosteniamo il candidato Sindaco Angelo Guariello e voltiamo pagina una volta per tutte."
Roberto Gargiuolo – Candidato Consigliere Comunale, Fratelli d'Italia

Contenuto elettorale sponsorizzato
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
Altri contenuti a tema
Verso il voto, Pasquale de Toma: «La mia esperienza ancora una volta al servizio della comunità» Verso il voto, Pasquale de Toma: «La mia esperienza ancora una volta al servizio della comunità» La nota del candidato al consiglio comunale di Trani al fianco di Angelo Guarriello
Comizio annullato dopo il malore, Guarriello rassicura: “Sto bene”. Atteso nelle prossime ore un importante annuncio politico Attualità Comizio annullato dopo il malore, Guarriello rassicura: “Sto bene”. Atteso nelle prossime ore un importante annuncio politico Il candidato sindaco di Trani ringrazia sostenitori, coalizione e avversari per la vicinanza ricevuta e conferma il ritorno alla campagna elettorale dopo una breve pausa precauzionale
Antonio Loconte: «Un comune non può restare fermo mentre aumenta la pressione fiscale sui cittadini» Antonio Loconte: «Un comune non può restare fermo mentre aumenta la pressione fiscale sui cittadini» La nota del candidato al Consiglio Comunale nella Lista - Giacomino Sindaco per Trani
TRANI | Bottaro: “STP: Bilancio 2025 in attivo, ma il rinnovo degli organi aziendali venga rinviato dopo le elezioni amministrative” Politica TRANI | Bottaro: “STP: Bilancio 2025 in attivo, ma il rinnovo degli organi aziendali venga rinviato dopo le elezioni amministrative” Il sindaco annuncia che sarà l’ultimo bilancio approvato durante il suo mandato e ringrazia i soci per la disponibilità mostrata nel posticipare le decisioni sulla governance della società di trasporto pubblico
Ultim'ora | Nessun pericolo e tutto sotto controllo per il dott.Angelo Guarriello che questa sera ha accusato un lieve malore Cronaca Ultim'ora | Nessun pericolo e tutto sotto controllo per il dott.Angelo Guarriello che questa sera ha accusato un lieve malore In via precauzionale si è recato nella serata stessa al vicino Ospedale di Andria per accertamenti
Ammnistrative 2026 | Ultime ore di campagna elettorale. Scopriamo dove e quando si terranno i comizi: intanto è caccia agli indecisi Trani: Istruzioni per l'uso Ammnistrative 2026 | Ultime ore di campagna elettorale. Scopriamo dove e quando si terranno i comizi: intanto è caccia agli indecisi Sono 49.979 i cittadini chiamati alle urne il 24 e 25 maggio. Cinque candidati sindaco, coalizioni frammentate e piazze pronte agli ultimi appelli prima del silenzio elettorale
Forza Italia accelera verso il voto: a Trani doppio appuntamento stasera l'on. Enrico Costacon e domani con l'on.Raffaele Nevi Speciale Forza Italia accelera verso il voto: a Trani doppio appuntamento stasera l'on. Enrico Costacon e domani con l'on.Raffaele Nevi Due incontri politici in programma il 21 e 22 maggio. La coalizione di centrodestra, che sostiene Angelo Guarriello, intensifica la campagna elettorale
Trani, turismo tutto da ripensare. Guarriello: «Non solo weekend, ma sviluppo stabile» Speciale Trani, turismo tutto da ripensare. Guarriello: «Non solo weekend, ma sviluppo stabile» Dal portale unico agli eventi identitari, il piano del candidato sindaco del centrodestra per rilanciare l’offerta turistica della città
Verso il voto, Pasquale de Toma: «La mia esperienza ancora una volta al servizio della comunità»
22 maggio 2026 Verso il voto, Pasquale de Toma: «La mia esperienza ancora una volta al servizio della comunità»
Decò Supermercati riapre ad Andria: nuovo volto per il punto vendita di Via Puccini
22 maggio 2026 Decò Supermercati riapre ad Andria: nuovo volto per il punto vendita di Via Puccini
Comizio annullato dopo il malore, Guarriello rassicura: “Sto bene”. Atteso nelle prossime ore un importante annuncio politico
22 maggio 2026 Comizio annullato dopo il malore, Guarriello rassicura: “Sto bene”. Atteso nelle prossime ore un importante annuncio politico
“Vetrine in Rosso” torna a Trani: commercio e solidarietà insieme per promuovere la donazione di sangue
22 maggio 2026 “Vetrine in Rosso” torna a Trani: commercio e solidarietà insieme per promuovere la donazione di sangue
"Interno 75 " conquista il pubblico: emozioni, cultura e riflessione nel viaggio poetico di Savino Sarno
22 maggio 2026 "Interno 75" conquista il pubblico: emozioni, cultura e riflessione nel viaggio poetico di Savino Sarno
Roberto Fasciano premiato al Concorso Internazionale “Città di Pitagora”  
22 maggio 2026 Roberto Fasciano premiato al Concorso Internazionale “Città di Pitagora”  
Antonio Loconte: «Un comune non può restare fermo mentre aumenta la pressione fiscale sui cittadini»
22 maggio 2026 Antonio Loconte: «Un comune non può restare fermo mentre aumenta la pressione fiscale sui cittadini»
Piazza Quercia pronta ad accendersi: Marinaro chiude la campagna elettorale con una grande festa
22 maggio 2026 Piazza Quercia pronta ad accendersi: Marinaro chiude la campagna elettorale con una grande festa
TRANI | Bottaro: “STP: Bilancio 2025 in attivo, ma il rinnovo degli organi aziendali venga rinviato dopo le elezioni amministrative”
22 maggio 2026 TRANI | Bottaro: “STP: Bilancio 2025 in attivo, ma il rinnovo degli organi aziendali venga rinviato dopo le elezioni amministrative”
Gli scout dell’Agesci Trani 2 restituiscono nuova vita al Parco “Madonna degli Scout”
22 maggio 2026 Gli scout dell’Agesci Trani 2 restituiscono nuova vita al Parco “Madonna degli Scout”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.