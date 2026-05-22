Donazione
Donazione
Associazioni ed Ordini Professionali

“Vetrine in Rosso” torna a Trani: commercio e solidarietà insieme per promuovere la donazione di sangue

Avis Trani apre le iscrizioni alla quarta edizione del contest urbano dedicato alla Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

Trani - venerdì 22 maggio 2026 10.10
In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l'AVIS Comunale Trani Odv annuncia l'apertura delle iscrizioni per la quarta edizione del contest urbano "Vetrine in Rosso". L'iniziativa, divenuta un solido punto di riferimento nel calendario sociale cittadino, si propone di coniugare il dinamismo del tessuto commerciale locale con la nobile causa della donazione ematica, trasformando le vie di Trani in un canale diffuso di sensibilizzazione e solidarietà.
Il tema cardine di questa edizione chiama gli operatori economici a interpretare, attraverso il proprio estro e la propria sensibilità, il concetto di AMORE verso la donazione del sangue. Il colore rosso, fulcro visivo ed emotivo dell'allestimento, diverrà il simbolo di un impegno collettivo volto a celebrare il valore della vita in vista della ricorrenza del prossimo 14 giugno.

Il concorso è rivolto a tutte le attività commerciali attive sul territorio di Trani (esercizi di vendita al dettaglio, attività di ristorazione, bar e imprese artigiane) provviste di una vetrina esposta su pubblica via o piazza.

Le adesioni formali potranno essere trasmesse nel periodo compreso dal 4 al 27 maggio 2026. Per confermare la propria partecipazione, è sufficiente inviare un messaggio tramite la piattaforma WhatsApp al numero 392.9162071, specificando il testo "SI VETRINA IN ROSSO". Successivamente, entro il 31 maggio, l'AVIS Comunale Trani provvederà alla distribuzione del "Kit Essenziale 2026", formale strumento di validazione e supporto per l'allestimento.

Il lancio della nuova edizione rappresenta anche il momento per celebrare i successi passati. All'interno del programma di quest'anno è infatti prevista la premiazione ufficiale dell'attività "Tuttinfesta", vincitrice della scorsa edizione del concorso. La splendida vetrina realizzata lo scorso anno da Tuttinfesta" ha saputo catalizzare l'attenzione pubblica, ricevendo il plauso unanime e l'ammirazione dell'intera cittadinanza per la straordinaria capacità di interpretare i valori dell'associazione. La consegna del riconoscimento celebrerà l'eccellenza creativa già espressa dal territorio, fungendo da ideale passaggio di testimone per i nuovi partecipanti.

Cronoprogramma del Contest 2026
Dal 1 al 7 Giugno (Fase di Allestimento): Periodo dedicato alla realizzazione delle opere creative. Al completamento dell'allestimento, i partecipanti dovranno trasmettere i propri scatti fotografici ufficiali al numero WhatsApp di riferimento.
Dall'8 al 13 Giugno (Valutazione Digitale): Le immagini pervenute saranno pubblicate in un album dedicato sulla pagina Facebook ufficiale di AVIS Trani Odv, consentendo alla cittadinanza di esprimere il proprio sostegno tramite interazioni (Reactions) certificate.

14 Giugno (Conclusione e Proclamazione): Il termine ultimo per la raccolta dei voti è fissato tassativamente per le ore 17:00, a cui seguirà la proclamazione ufficiale del vincitore.

Al vincitore della IV edizione verrà conferita la prestigiosa Targa AVIS Trani 2026, unitamente all'assegnazione di uno spazio pubblicitario istituzionale dedicato all'interno della cartellonistica pubblica cittadina, sviluppato in sinergia con l'Associazione. La cerimonia di premiazione si svolgerà solennemente presso la sede dell'attività commerciale prima classificata.

Al fine di sottolineare il valore civico dell'iniziativa, l'AVIS Comunale Trani tributerà un formale riconoscimento a tutti i partecipanti: a ciascuna attività aderente sarà infatti consegnato un Attestato di Benemerenza, quale simbolo di gratitudine per il concreto contributo offerto alla diffusione della cultura del dono e del volontariato.

"Il talento e la creatività dei nostri commercianti rappresentano il primo biglietto da visita di Trani. Partecipare a questa iniziativa significa sostenere attivamente la vita e far battere il cuore solidale della nostra comunità."

Per informazioni, dettagli tecnici o supporto logistico, la segreteria organizzativa è raggiungibile al numero 392.9162071, all'indirizzo email trani.comunale@avis.it.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Avis
Altri contenuti a tema
Avis Trani rinnova il Direttivo Avis Trani rinnova il Direttivo Elezioni all’unanimità e clima di entusiasmo per il quadriennio 2026-2029
Lions Club Ordinamenta Maris Trani e AVIS organizzano una donazione straordinaria di sangue Attualità Lions Club Ordinamenta Maris Trani e AVIS organizzano una donazione straordinaria di sangue il 22 febbraio dalle ore 08:00 autoemoteca presso il Santuario Parrocchia della Madonna di Fatima
AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione Dalla donazione straordinaria in memoria di Nicole all’Assemblea dei Soci: una giornata dedicata alla vita e alla comunità
Donare sangue è un "match": premiata l'idea del tranese Balducci Attualità Donare sangue è un "match": premiata l'idea del tranese Balducci Secondo posto nazionale al concorso "UniPerDonare" con un'app che simula gli incontri basandosi sulla compatibilità sanguigna
Incidente sulla SP 231 a Terlizzi: l'Avis Bat vicina alle famiglie Attualità Incidente sulla SP 231 a Terlizzi: l'Avis Bat vicina alle famiglie La Presidente Luisa Sgarra esprime profondo cordoglio a nome di tutti i soci dell' AVIS
Avis Trani, donazione straordinaria: "Sotto il sole della solidarietà, ogni donazione è un raggio di speranza!" Avis Trani, donazione straordinaria: "Sotto il sole della solidarietà, ogni donazione è un raggio di speranza!" Domenica 17 agosto presso l'Unità di Raccolta Fissa
“L’allenamento più importante”: Avis Bat lancia la nuova campagna estiva con Francesco Fortunato “L’allenamento più importante”: Avis Bat lancia la nuova campagna estiva con Francesco Fortunato Girato ai piedi di Castel del Monte e firmato da giovani talenti del territorio
Trani celebra la Giornata del Donatore con sport e divertimento per tutti Trani celebra la Giornata del Donatore con sport e divertimento per tutti Domenica appuntamento in via Gisotti
Decò Supermercati riapre ad Andria: nuovo volto per il punto vendita di Via Puccini
22 maggio 2026 Decò Supermercati riapre ad Andria: nuovo volto per il punto vendita di Via Puccini
Lieve malore per Angelo Guarriello. Rassicura: «Sto bene e ci sono per Trani»
22 maggio 2026 Lieve malore per Angelo Guarriello. Rassicura: «Sto bene e ci sono per Trani»
"Interno 75 " conquista il pubblico: emozioni, cultura e riflessione nel viaggio poetico di Savino Sarno
22 maggio 2026 "Interno 75" conquista il pubblico: emozioni, cultura e riflessione nel viaggio poetico di Savino Sarno
Roberto Fasciano premiato al Concorso Internazionale “Città di Pitagora”  
22 maggio 2026 Roberto Fasciano premiato al Concorso Internazionale “Città di Pitagora”  
Antonio Loconte: «Un comune non può restare fermo mentre aumenta la pressione fiscale sui cittadini»
22 maggio 2026 Antonio Loconte: «Un comune non può restare fermo mentre aumenta la pressione fiscale sui cittadini»
Piazza Quercia pronta ad accendersi: Marinaro chiude la campagna elettorale con una grande festa
22 maggio 2026 Piazza Quercia pronta ad accendersi: Marinaro chiude la campagna elettorale con una grande festa
TRANI | Bottaro: “STP: Bilancio 2025 in attivo, ma il rinnovo degli organi aziendali venga rinviato dopo le elezioni amministrative”
22 maggio 2026 TRANI | Bottaro: “STP: Bilancio 2025 in attivo, ma il rinnovo degli organi aziendali venga rinviato dopo le elezioni amministrative”
Gli scout dell’Agesci Trani 2 restituiscono nuova vita al Parco “Madonna degli Scout”
22 maggio 2026 Gli scout dell’Agesci Trani 2 restituiscono nuova vita al Parco “Madonna degli Scout”
Ultim'ora | Nessun pericolo e tutto sotto controllo per il dott.Angelo Guarriello che questa sera ha accusato un lieve malore
21 maggio 2026 Ultim'ora | Nessun pericolo e tutto sotto controllo per il dott.Angelo Guarriello che questa sera ha accusato un lieve malore
Ammnistrative 2026 | Ultime ore di campagna elettorale. Scopriamo dove e quando si terranno i comizi: intanto è caccia agli indecisi
21 maggio 2026 Ammnistrative 2026 | Ultime ore di campagna elettorale. Scopriamo dove e quando si terranno i comizi: intanto è caccia agli indecisi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.