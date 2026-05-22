“Vetrine in Rosso” torna a Trani: commercio e solidarietà insieme per promuovere la donazione di sangue

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l'AVIS Comunale Trani Odv annuncia l'apertura delle iscrizioni per la quarta edizione del contest urbano "Vetrine in Rosso". L'iniziativa, divenuta un solido punto di riferimento nel calendario sociale cittadino, si propone di coniugare il dinamismo del tessuto commerciale locale con la nobile causa della donazione ematica, trasformando le vie di Trani in un canale diffuso di sensibilizzazione e solidarietà.Il tema cardine di questa edizione chiama gli operatori economici a interpretare, attraverso il proprio estro e la propria sensibilità, il concetto di AMORE verso la donazione del sangue. Il colore rosso, fulcro visivo ed emotivo dell'allestimento, diverrà il simbolo di un impegno collettivo volto a celebrare il valore della vita in vista della ricorrenza del prossimo 14 giugno.Il concorso è rivolto a tutte le attività commerciali attive sul territorio di Trani (esercizi di vendita al dettaglio, attività di ristorazione, bar e imprese artigiane) provviste di una vetrina esposta su pubblica via o piazza.Le adesioni formali potranno essere trasmesse nel periodo compreso dal 4 al 27 maggio 2026. Per confermare la propria partecipazione, è sufficiente inviare un messaggio tramite la piattaforma WhatsApp al numero 392.9162071, specificando il testo "SI VETRINA IN ROSSO". Successivamente, entro il 31 maggio, l'AVIS Comunale Trani provvederà alla distribuzione del "Kit Essenziale 2026", formale strumento di validazione e supporto per l'allestimento.Il lancio della nuova edizione rappresenta anche il momento per celebrare i successi passati. All'interno del programma di quest'anno è infatti prevista la premiazione ufficiale dell'attività "Tuttinfesta", vincitrice della scorsa edizione del concorso. La splendida vetrina realizzata lo scorso anno da Tuttinfesta" ha saputo catalizzare l'attenzione pubblica, ricevendo il plauso unanime e l'ammirazione dell'intera cittadinanza per la straordinaria capacità di interpretare i valori dell'associazione. La consegna del riconoscimento celebrerà l'eccellenza creativa già espressa dal territorio, fungendo da ideale passaggio di testimone per i nuovi partecipanti.Cronoprogramma del Contest 2026Dal 1 al 7 Giugno (Fase di Allestimento): Periodo dedicato alla realizzazione delle opere creative. Al completamento dell'allestimento, i partecipanti dovranno trasmettere i propri scatti fotografici ufficiali al numero WhatsApp di riferimento.Dall'8 al 13 Giugno (Valutazione Digitale): Le immagini pervenute saranno pubblicate in un album dedicato sulla pagina Facebook ufficiale di AVIS Trani Odv, consentendo alla cittadinanza di esprimere il proprio sostegno tramite interazioni (Reactions) certificate.14 Giugno (Conclusione e Proclamazione): Il termine ultimo per la raccolta dei voti è fissato tassativamente per le ore 17:00, a cui seguirà la proclamazione ufficiale del vincitore.Al vincitore della IV edizione verrà conferita la prestigiosa Targa AVIS Trani 2026, unitamente all'assegnazione di uno spazio pubblicitario istituzionale dedicato all'interno della cartellonistica pubblica cittadina, sviluppato in sinergia con l'Associazione. La cerimonia di premiazione si svolgerà solennemente presso la sede dell'attività commerciale prima classificata.Al fine di sottolineare il valore civico dell'iniziativa, l'AVIS Comunale Trani tributerà un formale riconoscimento a tutti i partecipanti: a ciascuna attività aderente sarà infatti consegnato un Attestato di Benemerenza, quale simbolo di gratitudine per il concreto contributo offerto alla diffusione della cultura del dono e del volontariato."Il talento e la creatività dei nostri commercianti rappresentano il primo biglietto da visita di Trani. Partecipare a questa iniziativa significa sostenere attivamente la vita e far battere il cuore solidale della nostra comunità."Per informazioni, dettagli tecnici o supporto logistico, la segreteria organizzativa è raggiungibile al numero 392.9162071, all'indirizzo email trani.comunale@avis.it.