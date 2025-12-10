Michele Balducci - Trani. <span>Foto credits</span>
Michele Balducci - Trani. Foto credits
Donare sangue è un "match": premiata l'idea del tranese Balducci

Secondo posto nazionale al concorso "UniPerDonare" con un'app che simula gli incontri basandosi sulla compatibilità sanguigna.

Trani - mercoledì 10 dicembre 2025
Trasformare la donazione di sangue in un "appuntamento" perfetto, utilizzando il linguaggio dei giovani. È questa l'intuizione vincente che ha portato il tranese Michele Balducci e la sua compagna Camilla Gallo sul podio del concorso nazionale «UniPerDonare», promosso da Sapienza Università di Roma, CRUI e Ministero della Salute.

Il duo si è classificato al secondo posto su ben 85 candidati, con un progetto transmediale che ha colpito nel segno per originalità e valore sociale. Al centro della campagna c'è la simulazione di una app di dating: il classico "match" sentimentale viene sostituito dalla compatibilità sanguigna. Attraverso avatar virtuali che rappresentano i vari gruppi, l'utente scopre se è "compatibile" per la donazione. Un modo ludico per avvicinare i ragazzi a un tema vitale, completato da una mappa interattiva dei centri prelievo.

Per Balducci, il riconoscimento ha un sapore speciale. Non potendo donare per motivi clinici essendo stato lui stesso un ricevente, questo progetto rappresenta il suo grazie: «Dare qualcosa indietro alle persone che mi hanno permesso di essere qui oggi è il regalo più grande». Un orgoglio per Trani e una vittoria per la cultura della solidarietà promossa dall'Avis.

Questo è il post pubblicato da Michele Balducci sulla propria pagina social:

Sono entusiasta di condividere che la mia campagna si è classificata al secondo posto nel concorso nazionale hashtag #UniPerDonare promosso da Sapienza Università di Roma, CRUI, e il Ministero della Salute. Il tema della campagna: sensibilizzare e coinvolgere gli studenti nella donazione volontaria di sangue. Un tema che, come ricevitore di trasfusioni, mi sta particolarmente a cuore e che ho avuto l'opportunità di esplorare anche dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto sociale. Questo riconoscimento non è solo una soddisfazione professionale, ma anche personale, non posso donare per la mia storia clinica ma dare qualcosa indietro alle persone che mi hanno dato la possibilità oggi di essere qui è il regalo più grande. Un sentito ringraziamento a Sapienza Università di Roma, al Ministero della Salute, al hashtag #CentroNazionaleSangue e a Camilla Gallo che ha dato vita a questo progetto, insieme.

