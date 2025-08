Avis Trani, donazione straordinaria: "Sotto il sole della solidarietà, ogni donazione è un raggio di speranza!"

L'estate, un periodo di calore e vacanze, porta con sé un'emergenza silenziosa ma costante: la carenza di sangue. Mentre le città si svuotano e molte persone partono per le ferie, gli ospedali continuano a lavorare a pieno ritmo, affrontando emergenze, interventi chirurgici e le necessità quotidiane dei pazienti che necessitano di trasfusioni. Purtroppo, proprio in questi mesi, il numero di donazioni tende a calare drasticamente, mettendo a rischio le scorte e la vita stessa di chi aspetta. La donazione di sangue diventa, quindi, un atto di solidarietà e responsabilità ancora più cruciale, un gesto semplice che può fare la differenza tra la vita e la morte e garantire che la macchina sanitaria non si fermi mai, neanche sotto il sole più caldo.Per questo l'AVIS di Trani si impegna, come altre associazioni di genere, per le donazioni, fra queste quella straordinaria che avverrà DOMENICA 17 AGOSTO presso l'Unità di Raccolta Fissa, sita in Corso Alcide de Gasperi, dalle ore 8.00 alle ore 10.30. Per la prenotazione è disponibile un numero telefonico: 392 9162071 o il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1LlRgFNiWMPuzdgSD8g-8PW1dKS4j9x1fqVtbMkyIVoA/edit