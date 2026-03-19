Avis Trani rinnova il Direttivo

Una serata all'insegna della condivisione, dell'impegno e anche delle emozioni quella vissuta dall'AVIS Trani OdV, che ha celebrato un importante momento della propria vita associativa: il rinnovo del Direttivo per il quadriennio 2026-2029.Le elezioni si sono svolte in un clima di grande partecipazione e unità, culminando con l'elezione all'unanimità dei nuovi componenti. A guidare l'associazione sarà il presidente Giuseppe Povia, affiancato dalla vice presidente vicaria Luisa Sgarra e dal vice presidente Daniele Scotch Vergine. Completano l'organigramma la segretaria Jolanda Nenna e il tesoriere Renato Cormio, insieme ai consiglieri Katia Albanese, Giuseppe Muciaccia, Carlo Vaccanio, Antonio Guglielmi, Marzo Giuseppe e Fabrizio Raffaele.Un risultato che testimonia coesione e fiducia reciproca, elementi fondamentali per proseguire nel percorso di promozione della cultura della donazione del sangue sul territorio. Ma la serata non si è limitata agli aspetti istituzionali: non sono mancati momenti di sorpresa e gesti simbolici, capaci di rafforzare quel senso di appartenenza che da anni contraddistingue la realtà avisina tranese."Legami speciali" è il filo conduttore che emerge dall'incontro: rapporti umani costruiti nel tempo, che vanno oltre gli obiettivi associativi e si traducono in una comunità viva, solidale e attenta agli altri. Donare, infatti, non è solo un gesto sanitario, ma un atto di altruismo che unisce e crea valore condiviso.Con entusiasmo e rinnovata energia, il nuovo Direttivo guarda ora alle sfide future, pronto a portare avanti iniziative e progetti al servizio della collettività.Un augurio collettivo accompagna questo nuovo inizio: ad maiora, verso traguardi sempre più importanti.