Decò Supermercati
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Decò Supermercati riapre ad Andria: nuovo volto per il punto vendita di Via Puccini

Il punto vendita si presenta con spazi riorganizzati, un assortimento ampliato e servizi pensati per le esigenze quotidiane delle famiglie

Trani - venerdì 22 maggio 2026 10.57 Sponsorizzato
Riapre ufficialmente il Decò Supermercati di Via Puccini 113 ad Andria, completamente rinnovato per offrire ai clienti un'esperienza di spesa ancora più moderna, comoda e attenta alla qualità. Il punto vendita si presenta con spazi riorganizzati, un assortimento ampliato e servizi pensati per rispondere alle esigenze quotidiane delle famiglie del territorio, mantenendo al centro i valori che da sempre contraddistinguono il marchio Decò: qualità, convenienza e vicinanza al cliente.

La riapertura rappresenta un momento importante per la comunità locale e conferma l'impegno di Decò nel continuare a investire sul territorio, valorizzando il rapporto di fiducia costruito negli anni con i consumatori. Tra le novità del punto vendita figurano reparti rinnovati, una maggiore attenzione alla freschezza dei prodotti e un'offerta ampia che valorizza sia le eccellenze del territorio sia le migliori proposte del mercato.
9 fotoDecò supermercati
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Per celebrare la riapertura, il supermercato accoglierà clienti e famiglie con promozioni dedicate e iniziative speciali. L'appuntamento è quindi ad Andria, in Via Puccini 113, per scoprire il nuovo Decò Supermercati e vivere un'esperienza di spesa all'insegna della qualità, della convenienza e della familiarità.
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