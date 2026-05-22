Decò Supermercati riapre ad Andria: nuovo volto per il punto vendita di Via Puccini

9 foto Decò supermercati

Riapre ufficialmente il, completamente rinnovato per offrire ai clienti un'esperienza di spesa ancora più moderna, comoda e attenta alla qualità. Il punto vendita si presenta con spazi riorganizzati, un assortimento ampliato e servizi pensati per rispondere alle esigenze quotidiane delle famiglie del territorio, mantenendo al centro i valori che da sempre contraddistinguono il marchio Decò: qualità, convenienza e vicinanza al cliente.La riapertura rappresenta un momento importante per la comunità locale e conferma l'impegno di Decò nel continuare a investire sul territorio, valorizzando il rapporto di fiducia costruito negli anni con i consumatori. Tra le novità del punto vendita figurano reparti rinnovati, una maggiore attenzione alla freschezza dei prodotti e un'offerta ampia che valorizza sia le eccellenze del territorio sia le migliori proposte del mercato.Per celebrare la riapertura, il supermercato accoglierà clienti e famiglie con promozioni dedicate e iniziative speciali. L'appuntamento è quindi ad, per scoprire il nuovo Decò Supermercati e vivere un'esperienza di spesa all'insegna della qualità, della convenienza e della familiarità.